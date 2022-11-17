17 ноября 2022
16 ноября 2022

Челябинский блогер показал фронтовой обед. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Озера Южного Урала. Челябинская область, лето, отдых, озеро, природа, туризм, костер, чайник, ночное
На видео бойцы чистят морковь и гранату Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Организацию быта в виде приготовления фронтового обеда показал блогер из Копейска Челябинской области Евгений Волосов. Видео он разместил на своей странице в соцсети.

«У нас тут армейский быт: кто-то чистит морковь, кто-то чистит гранату. Шат лучок нарезает, Паха чайник наливает, пацаны тут „винный погребок“ делают», — говорит за кадром Евгений Волосов в видео, размещенном в своем telegram-канале.

Под «винным погребком» блогер имел в виду укрепленные окопы, которые показал на видео. Записи Волосова отличаются позитивным настроем и юмором.

Волосов регулярно пишет и выкладывает видео на своей странице в соцсети с рассказами о жизни военнослужащих в зоне проведения спецоперации. Ранее он учился боевым искусствам Шаолиня, записывал весточки с фронта и даже передавал привет сыну напарника.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре российские власти распорядились начать частичную мобилизацию, которая к настоящему моменту завершена.

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Организацию быта в виде приготовления фронтового обеда показал блогер из Копейска Челябинской области Евгений Волосов. Видео он разместил на своей странице в соцсети. «У нас тут армейский быт: кто-то чистит морковь, кто-то чистит гранату. Шат лучок нарезает, Паха чайник наливает, пацаны тут „винный погребок“ делают», — говорит за кадром Евгений Волосов в видео, размещенном в своем telegram-канале. Под «винным погребком» блогер имел в виду укрепленные окопы, которые показал на видео. Записи Волосова отличаются позитивным настроем и юмором. Волосов регулярно пишет и выкладывает видео на своей странице в соцсети с рассказами о жизни военнослужащих в зоне проведения спецоперации. Ранее он учился боевым искусствам Шаолиня, записывал весточки с фронта и даже передавал привет сыну напарника. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре российские власти распорядились начать частичную мобилизацию, которая к настоящему моменту завершена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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