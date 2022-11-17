Глава ЦИК РФ Памфилова призвала жестче относиться к иноагентам и эмигрантам

18 ноября 2022 в 02:49 Размер текста - 17 +

Элла Памфилова считает, что для победы над внешними врагами РФ следует сначала избавиться от внутренних Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Власти должны относиться более бескомпромиссно и жестко по отношению к лицам, пытающимся развалить Россию изнутри. Такое заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в интервью белорусскому каналу ОНТ. Элла Памфилова вспомнила идеи великих мыслителей о том, что внешнего врага легче победить, если справиться с внутренним предательством и попытками развалить государство изнутри, передает РИА Новости. «И тут, я полагаю, надо быть более бескомпромиссным и более жестким», — подчеркнула глава ЦИК, отвечая на вопрос о мерах к иноагентам и гражданам, сбежавшим из России во время частичной мобилизации. Сейчас в России два пути: ты либо за страну, либо за то, чтобы ее рушить, считает она. «Именно поэтому все наши важнейшие политические силы оказались настолько зрелыми, и возникло понимание того, что все наши идеологические, иные противоречия сейчас второстепенны», — считает Памфилова. Она добавила, что сейчас россиянам следует объединить усилия для сохранения страны, а потом уже потом на пути развития «решать эти нюансы». Ранее сообщалось, что ФСБ расширила условия для признания иностранным агентом. Сенатор Андрей Климов в беседе с URA.RU назвал основания для снятия статуса иноагента.

Власти должны относиться более бескомпромиссно и жестко по отношению к лицам, пытающимся развалить Россию изнутри. Такое заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в интервью белорусскому каналу ОНТ. Элла Памфилова вспомнила идеи великих мыслителей о том, что внешнего врага легче победить, если справиться с внутренним предательством и попытками развалить государство изнутри, передает РИА Новости. «И тут, я полагаю, надо быть более бескомпромиссным и более жестким», — подчеркнула глава ЦИК, отвечая на вопрос о мерах к иноагентам и гражданам, сбежавшим из России во время частичной мобилизации. Сейчас в России два пути: ты либо за страну, либо за то, чтобы ее рушить, считает она. «Именно поэтому все наши важнейшие политические силы оказались настолько зрелыми, и возникло понимание того, что все наши идеологические, иные противоречия сейчас второстепенны», — считает Памфилова. Она добавила, что сейчас россиянам следует объединить усилия для сохранения страны, а потом уже потом на пути развития «решать эти нюансы». Ранее сообщалось, что ФСБ расширила условия для признания иностранным агентом. Сенатор Андрей Климов в беседе с URA.RU назвал основания для снятия статуса иноагента.