Обозреватель Корибко: Зеленский попытался спровоцировать начало третьей мировой войны

18 ноября 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

Обозреватель из США вскрыл попытку Зеленского устроить Третью мировую войну Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Обозреватель из США Эндрю Корибко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке заставить Запад начать третью мировую войну. Об этом он заявил в статье, опубликованной на сайте американского Института мира и процветания Рона Пола. «НАТО и Россия ненадолго оказались на грани Третьей мировой войны во вторник вечером после того, как Украина случайно бомбила Польшу. Зеленский врал миру назвав случайную бомбардировку Польши его войсками „российским ракетным ударом по коллективной безопасности“ и заявив НАТО, что „нам нужно действовать“», — написал обозреватель Эндрю Корибко в статье. По словам обозревателя, Зеленский сознательно пытался организовать провокацию, так как не уверен, что Украина сможет добиться новых успехов в противостоянии с Россией. Также он опасается усиления давления со стороны Запада по поводу начала переговоров с Москвой, считает Корибко. Ранее URA.RU рассказало о падении двух ракет на территории Польши. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию. Президент США Джо Байден заявил, что Россия не причастна к падению ракет и обещал заняться расследованием инцидента. О том, что ракеты могли принадлежать Украине, высказался и президент Польши Анжей Дуда.

Обозреватель из США Эндрю Корибко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке заставить Запад начать третью мировую войну. Об этом он заявил в статье, опубликованной на сайте американского Института мира и процветания Рона Пола. «НАТО и Россия ненадолго оказались на грани Третьей мировой войны во вторник вечером после того, как Украина случайно бомбила Польшу. Зеленский врал миру назвав случайную бомбардировку Польши его войсками „российским ракетным ударом по коллективной безопасности“ и заявив НАТО, что „нам нужно действовать“», — написал обозреватель Эндрю Корибко в статье. По словам обозревателя, Зеленский сознательно пытался организовать провокацию, так как не уверен, что Украина сможет добиться новых успехов в противостоянии с Россией. Также он опасается усиления давления со стороны Запада по поводу начала переговоров с Москвой, считает Корибко. Ранее URA.RU рассказало о падении двух ракет на территории Польши. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию. Президент США Джо Байден заявил, что Россия не причастна к падению ракет и обещал заняться расследованием инцидента. О том, что ракеты могли принадлежать Украине, высказался и президент Польши Анжей Дуда.