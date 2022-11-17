МАГАТЭ призвало Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС

18 ноября 2022 в 05:42 Размер текста - 17 +

МАГАТЭ призвало РФ вывести военных с ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало Россию отказаться от Запорожской АЭС. Об этом сообщается на официальном сайте организации. «[Агентство] призывает РФ немедленно вывести свой военный и другой персонал с территории ЗАЭС, чтобы Украина полностью восстановила контроль над станцией для ее эксплуатации», — говорится в документе. Агентство сообщает, что только в таком случае может проводить свою деятельность по проверке гарантий в соответствии с Всеобъемлющим Соглашение о гарантиях, заключенное во исполнение Договора о нераспространении ядерного оружия. Миссия МАГАТЭ бывала на Запорожской АЭС в начале сентября. Специалисты агентства официально признали обстрелы атомной электростанции в Энергодаре и начали переговоры с РФ и Украиной по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Однако украинские националисты продолжают наносить удары по объекту ядерной энергетики. После начала спецоперации на Украине Россией были освобождены и присоединены ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. После присоединения Запорожья ЗАЭС перешла под управление Российской Федерации.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало Россию отказаться от Запорожской АЭС. Об этом сообщается на официальном сайте организации. «[Агентство] призывает РФ немедленно вывести свой военный и другой персонал с территории ЗАЭС, чтобы Украина полностью восстановила контроль над станцией для ее эксплуатации», — говорится в документе. Агентство сообщает, что только в таком случае может проводить свою деятельность по проверке гарантий в соответствии с Всеобъемлющим Соглашение о гарантиях, заключенное во исполнение Договора о нераспространении ядерного оружия. Миссия МАГАТЭ бывала на Запорожской АЭС в начале сентября. Специалисты агентства официально признали обстрелы атомной электростанции в Энергодаре и начали переговоры с РФ и Украиной по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Однако украинские националисты продолжают наносить удары по объекту ядерной энергетики. После начала спецоперации на Украине Россией были освобождены и присоединены ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. После присоединения Запорожья ЗАЭС перешла под управление Российской Федерации.