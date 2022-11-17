17 ноября 2022

МАГАТЭ призвало Россию передать Украине контроль над Запорожской АЭС

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
МАГАТЭ призвало РФ вывести военных с ЗАЭС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало Россию отказаться от Запорожской АЭС. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«[Агентство] призывает РФ немедленно вывести свой военный и другой персонал с территории ЗАЭС, чтобы Украина полностью восстановила контроль над станцией для ее эксплуатации», — говорится в документе. Агентство сообщает, что только в таком случае может проводить свою деятельность по проверке гарантий в соответствии с Всеобъемлющим Соглашение о гарантиях, заключенное во исполнение Договора о нераспространении ядерного оружия.

Миссия МАГАТЭ бывала на Запорожской АЭС в начале сентября. Специалисты агентства официально признали обстрелы атомной электростанции в Энергодаре и начали переговоры с РФ и Украиной по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Однако украинские националисты продолжают наносить удары по объекту ядерной энергетики.

После начала спецоперации на Украине Россией были освобождены и присоединены ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. После присоединения Запорожья ЗАЭС перешла под управление Российской Федерации.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало Россию отказаться от Запорожской АЭС. Об этом сообщается на официальном сайте организации. «[Агентство] призывает РФ немедленно вывести свой военный и другой персонал с территории ЗАЭС, чтобы Украина полностью восстановила контроль над станцией для ее эксплуатации», — говорится в документе. Агентство сообщает, что только в таком случае может проводить свою деятельность по проверке гарантий в соответствии с Всеобъемлющим Соглашение о гарантиях, заключенное во исполнение Договора о нераспространении ядерного оружия. Миссия МАГАТЭ бывала на Запорожской АЭС в начале сентября. Специалисты агентства официально признали обстрелы атомной электростанции в Энергодаре и начали переговоры с РФ и Украиной по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Однако украинские националисты продолжают наносить удары по объекту ядерной энергетики. После начала спецоперации на Украине Россией были освобождены и присоединены ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. После присоединения Запорожья ЗАЭС перешла под управление Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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