РИАН: в России создают первый самолет вертикального взлета

18 ноября 2022 в 07:14 Размер текста - 17 +

В России создадут первый самолет вертикального взлета Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Российская компания «Эколибри» начала разработку первого в стране самолета вертикального взлета и посадки. Уже ведутся испытания отдельных систем. Об этом сообщили представители компании. «Специалистами компании разрабатывается первый в России самолет вертикального взлета и посадки. На данный момент ведутся стендовые испытания отдельных систем. Вертикальные взлет и посадку будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки», — передает слова представителя «Эколибри» РИА Новости. Там же добавили, что воздушное судно получит современную российскую авионику и будет сделано в основном на производимых в России компонентах. Уточняется, что самолет будет рассчитан на дальность до 1200 км, скорость полета — примерно 270 км/ч. Ранее URA.RU, что стало известно, когда испытают уникальный пермский авиадвигатель ПД-35. Также в России планируют начать производство беспилотных ударных вертолетов.

Российская компания «Эколибри» начала разработку первого в стране самолета вертикального взлета и посадки. Уже ведутся испытания отдельных систем. Об этом сообщили представители компании. «Специалистами компании разрабатывается первый в России самолет вертикального взлета и посадки. На данный момент ведутся стендовые испытания отдельных систем. Вертикальные взлет и посадку будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки», — передает слова представителя «Эколибри» РИА Новости. Там же добавили, что воздушное судно получит современную российскую авионику и будет сделано в основном на производимых в России компонентах. Уточняется, что самолет будет рассчитан на дальность до 1200 км, скорость полета — примерно 270 км/ч. Ранее URA.RU, что стало известно, когда испытают уникальный пермский авиадвигатель ПД-35. Также в России планируют начать производство беспилотных ударных вертолетов.