Стало известно, когда испытают уникальный пермский авиадвигатель

Первые испытания нового двигателя для перспективных самолетов запланированы на 2024 год Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Заместитель генерального директора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские Моторы» Александр Иноземцев рассказал о перспективах уникального двигателя ПД-35. В интервью, которое Иноземцев дал телеканалу «Звезда» на международном военном форуме «Армия-2022», разработчик также озвучил сроки испытаний ПД-35, предназначенного для перспективных широкофюзеляжных самолетов.

«Вне всякого сомнения, мы соберем, и в 2024 году испытаем двигатель-демонстратор. И дальше будем [действовать] по ситуации. Но мы точно поймем, собрав двигатель, где мы находимся в смысле технологий — мы же технологии создаем для рынка дальнемагистральных самолетов. Мы точно это сделаем, но немного медленнее, чем было некоторое время тому назад», — сказал Иноземцев.

Он также добавил, что на базе ПД-35 планируется создание нового семейства двигателей от 25 до 50 тонн. По словам Иноземцева, перспективный проект уже привлек внимание специалистов из Китая.

Тяга ПД-35 составляет примерно 35-40 тонн, он будет использоваться для широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров и военно-транспортной авиации. Проект реализуется Объединенной двигателестроительной корпорацией с 2017 года. Головным разработчиком является пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», головным производителем — АО «ОДК-Пермские Моторы». В декабре 2021 года, во время визита в Пермь, председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на разработку и производство двигателя будет выделено 44,6 млрд рублей.