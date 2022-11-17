Politico: власти США определились с тактикой по взрывам в Польше

Politico: Вашингтон призывает воздержаться от обвинений по инциденту в Польше до завершения расследования

18 ноября 2022 в 07:47 Размер текста - 17 +

Politico подчеркивает факт расхождения между Вашингтоном и Киевом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Вашингтон призывает Украину и страны НАТО воздержаться от категорических выводов по ситуации с ракетным ударом по Польше пока не будет доказана чья-либо вина. Об этом пишет Politico. «США связались с европейскими лидерами и чиновниками в офисе Зеленского, призывая к осторожности, говоря о том, что привело к взрыву. По словам одного из западных официальных лиц, в ходе серии срочных телефонных звонков американские официальные лица потребовали, чтобы союзники по НАТО воздержались от категорических заявлений до завершения расследования в Польше», — пишут авторы. Отдельно они подчеркивают факт расхождения мнений между США и Украиной, особенно на фоне того, как изначально Вашингтон во всем поддерживал Киев. Politico предполагает, что таких расхождений может стать больше. При этом в США все же публично заявили, что, по их мнению, ракета, скорее всего, принадлежит Украине. Ранее в CNN уточнили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в разговоре с главой США Джо Байденом после падения ракет в Польше. 15 ноября на территории Польши, рядом с границей Украины, упали две ракеты. В США и Польше предполагают, что это дело рук Киева. Также в США выразили облегчение в связи с тем, что данная ракета не принадлежала России, пишет RT.

Вашингтон призывает Украину и страны НАТО воздержаться от категорических выводов по ситуации с ракетным ударом по Польше пока не будет доказана чья-либо вина. Об этом пишет Politico. «США связались с европейскими лидерами и чиновниками в офисе Зеленского, призывая к осторожности, говоря о том, что привело к взрыву. По словам одного из западных официальных лиц, в ходе серии срочных телефонных звонков американские официальные лица потребовали, чтобы союзники по НАТО воздержались от категорических заявлений до завершения расследования в Польше», — пишут авторы. Отдельно они подчеркивают факт расхождения мнений между США и Украиной, особенно на фоне того, как изначально Вашингтон во всем поддерживал Киев. Politico предполагает, что таких расхождений может стать больше. При этом в США все же публично заявили, что, по их мнению, ракета, скорее всего, принадлежит Украине. Ранее в CNN уточнили, что президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в разговоре с главой США Джо Байденом после падения ракет в Польше. 15 ноября на территории Польши, рядом с границей Украины, упали две ракеты. В США и Польше предполагают, что это дело рук Киева. Также в США выразили облегчение в связи с тем, что данная ракета не принадлежала России, пишет RT.