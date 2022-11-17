CNN: Зеленскому отказали в разговоре с Байденом после падения ракет в Польше

17 ноября 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Зеленскому не удалось дозвониться до Байдена Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможности поговорить американским коллегой Джо Байденом после падения ракет в Польше. Однако украинскому лидеру дозвонился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и призвал его быть осторожнее в высказываниях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. «Зеленский просил организовать телефонный разговор. Однако он не смог поговорить с Байденом ни во вторник ночью (когда произошел инцидент с ракетами — прим. ред.), ни на следующий день», — сообщает телеканал. Однако Зеленскому дозвонился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По данным CNN, он призвал более осторожно комментировать инцидент в Польше. Причиной такого предупреждения, да данным телеканала, стало заявление Зеленского, что в ЧП виновна Россия. Две ракеты упали на территорию Польши вечером 15 ноября. Погибли два человека. Официальная Варшава и Киев обвинили в инциденте Россию, однако позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракеты с высокой вероятностью принадлежали Украине. Зеленский заявил о желании принять участие в расследовании инцидента. Президент США Джо Байден также не поверил заявлениям Зеленского о причастности России к инциденту.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможности поговорить американским коллегой Джо Байденом после падения ракет в Польше. Однако украинскому лидеру дозвонился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и призвал его быть осторожнее в высказываниях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. «Зеленский просил организовать телефонный разговор. Однако он не смог поговорить с Байденом ни во вторник ночью (когда произошел инцидент с ракетами — прим. ред.), ни на следующий день», — сообщает телеканал. Однако Зеленскому дозвонился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По данным CNN, он призвал более осторожно комментировать инцидент в Польше. Причиной такого предупреждения, да данным телеканала, стало заявление Зеленского, что в ЧП виновна Россия. Две ракеты упали на территорию Польши вечером 15 ноября. Погибли два человека. Официальная Варшава и Киев обвинили в инциденте Россию, однако позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракеты с высокой вероятностью принадлежали Украине. Зеленский заявил о желании принять участие в расследовании инцидента. Президент США Джо Байден также не поверил заявлениям Зеленского о причастности России к инциденту.