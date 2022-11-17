Россия поставила на место США по зерновой сделке

Россия продлила зерновую сделку не из-за внешнего давления

18 ноября 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

Россия остается надежным поставщиком сельхозпродукции на мировые рынки, сообщает посольство РФ в США Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия продлевает зерновую сделку не из-за внешнего давления. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в США. «В корне не согласны с тезисом о том, что данное решение якобы принято под внешним давлением. Даже в условиях введенных против нашей страны нелегитимных санкций Россия остается надежным поставщиком сельхозпродукции на мировые рынки», — сообщается в telegraм-канале посольства. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Зерновую сделку отменили 30 октября из-за атак на российские корабли Черноморского флота. Позже странам удалось договориться о возобновлении сделки на 120 дней. Предложения о «бессрочной зерновой сделки речи не было», — заявил пресс-секретарь РФ Песков в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского.

Россия продлевает зерновую сделку не из-за внешнего давления. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в США. «В корне не согласны с тезисом о том, что данное решение якобы принято под внешним давлением. Даже в условиях введенных против нашей страны нелегитимных санкций Россия остается надежным поставщиком сельхозпродукции на мировые рынки», — сообщается в telegraм-канале посольства. Зерновую сделку отменили 30 октября из-за атак на российские корабли Черноморского флота. Позже странам удалось договориться о возобновлении сделки на 120 дней. Предложения о «бессрочной зерновой сделки речи не было», — заявил пресс-секретарь РФ Песков в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского.