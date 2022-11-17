17 ноября 2022

Россия поставила на место США по зерновой сделке

Россия продлила зерновую сделку не из-за внешнего давления
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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, комбайн, пшеница, зерно, сельское хозяйство, херсон, уборка зерна
Россия остается надежным поставщиком сельхозпродукции на мировые рынки, сообщает посольство РФ в США Фото:
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Россия продлевает зерновую сделку не из-за внешнего давления. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в США.

«В корне не согласны с тезисом о том, что данное решение якобы принято под внешним давлением. Даже в условиях введенных против нашей страны нелегитимных санкций Россия остается надежным поставщиком сельхозпродукции на мировые рынки», — сообщается в telegraм-канале посольства.

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Зерновую сделку отменили 30 октября из-за атак на российские корабли Черноморского флота. Позже странам удалось договориться о возобновлении сделки на 120 дней. Предложения о «бессрочной зерновой сделки речи не было», — заявил пресс-секретарь РФ Песков в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского.

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Россия продлевает зерновую сделку не из-за внешнего давления. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в США. «В корне не согласны с тезисом о том, что данное решение якобы принято под внешним давлением. Даже в условиях введенных против нашей страны нелегитимных санкций Россия остается надежным поставщиком сельхозпродукции на мировые рынки», — сообщается в telegraм-канале посольства. Зерновую сделку отменили 30 октября из-за атак на российские корабли Черноморского флота. Позже странам удалось договориться о возобновлении сделки на 120 дней. Предложения о «бессрочной зерновой сделки речи не было», — заявил пресс-секретарь РФ Песков в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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