Россия поставила на место США по зерновой сделке

Россия продлевает зерновую сделку не из-за внешнего давления. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в США.
«В корне не согласны с тезисом о том, что данное решение якобы принято под внешним давлением. Даже в условиях введенных против нашей страны нелегитимных санкций Россия остается надежным поставщиком сельхозпродукции на мировые рынки», — сообщается в telegraм-канале посольства.
Зерновую сделку отменили 30 октября из-за атак на российские корабли Черноморского флота. Позже странам удалось договориться о возобновлении сделки на 120 дней. Предложения о «бессрочной зерновой сделки речи не было», — заявил пресс-секретарь РФ Песков в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского.
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Россия продлевает зерновую сделку не из-за внешнего давления. Об этом сообщило посольство Российской Федерации в США. «В корне не согласны с тезисом о том, что данное решение якобы принято под внешним давлением. Даже в условиях введенных против нашей страны нелегитимных санкций Россия остается надежным поставщиком сельхозпродукции на мировые рынки», — сообщается в telegraм-канале посольства. Зерновую сделку отменили 30 октября из-за атак на российские корабли Черноморского флота. Позже странам удалось договориться о возобновлении сделки на 120 дней. Предложения о «бессрочной зерновой сделки речи не было», — заявил пресс-секретарь РФ Песков в ответ на предложение президента Украины Владимира Зеленского.