17 ноября 2022

TV2: Зеленский испугался Запада после обвинения РФ во взрывах в Польше

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч
Украина обеспокоена тем, что Запад может прекратить поддерживать страну, сообщает TV 2 Gruppen Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Из-за падения ракет в Польше Украина может лишиться военной и финансовой поддержки стран Запада, что вызывает беспокойство у украинского лидера Владимира Зеленского. Об это заявил преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун.

«Украина обеспокоена тем, что Запад может прекратить поддерживать страну, не предоставив ей необходимого оружия и финансовой помощи», — заявили Стаун в интервью датскому телеканалу TV2. По его мнению, фактов, указывающих на принадлежность Украины к падению ракет в Польше, скопилось достаточно много.

Стаун отмечает, что из-за конфликта вокруг падения ракет в Польше Украина разыгрывает «неполные карты». «Поэтому Зеленский тоже придерживается своей истории. В конце концов, он пытается ограничить любую историю, которая может угрожать поддержке Запада в отношении Украины, даже если речь идет о конкретном случае», — считает он. Эксперт уверен, что Запад все равно распознает правду в заявлениях Зеленского.

В Польше 15 ноября упали две ракеты пока неизвестного происхождения. Сейчас идет расследование. Среди версий: за ракетным ударом по территории Польши стоят украинские вооруженные формирования, попытавшиеся спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. А также: боеприпасы для украинской С-300 слишком долго находились на хранении, и «начинка» снарядов могла попросту истлеть, что и стало причиной отклонения от курса, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Из-за падения ракет в Польше Украина может лишиться военной и финансовой поддержки стран Запада, что вызывает беспокойство у украинского лидера Владимира Зеленского. Об это заявил преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун. «Украина обеспокоена тем, что Запад может прекратить поддерживать страну, не предоставив ей необходимого оружия и финансовой помощи», — заявили Стаун в интервью датскому телеканалу TV2. По его мнению, фактов, указывающих на принадлежность Украины к падению ракет в Польше, скопилось достаточно много. Стаун отмечает, что из-за конфликта вокруг падения ракет в Польше Украина разыгрывает «неполные карты». «Поэтому Зеленский тоже придерживается своей истории. В конце концов, он пытается ограничить любую историю, которая может угрожать поддержке Запада в отношении Украины, даже если речь идет о конкретном случае», — считает он. Эксперт уверен, что Запад все равно распознает правду в заявлениях Зеленского. В Польше 15 ноября упали две ракеты пока неизвестного происхождения. Сейчас идет расследование. Среди версий: за ракетным ударом по территории Польши стоят украинские вооруженные формирования, попытавшиеся спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. А также: боеприпасы для украинской С-300 слишком долго находились на хранении, и «начинка» снарядов могла попросту истлеть, что и стало причиной отклонения от курса, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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