Полиция заставила Ройзмана заплатить за незаконные митинги

Суд над Ройзманом по делу о незаконных митингах продолжается с июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд удовлетворил иск ГУ МВД по Свердловской области к экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и четверым его сторонникам, потребовав заплатить 565 тысяч рублей полиции. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Октябрьского районного суда.

«Суд удовлетворил требование ГУ МВД взыскать с Ройзмана и других фигурантов 565 тысяч рублей», — сообщил корреспондент. Также средства взыскали с четверых людей, предположительно причастных к организации незаконной акции в январе 2021 года.

Иск полиции к Ройзману связан с организацией им и его сторонниками связан с тратами полиции, понесенными во время работы на незаконном митинге, где были задержаны более ста человек. По данным представителя главка, в Екатеринбурге на митингах в Екатеринбурге работали 1527 человек, которые выехали на улицы в свой выходной. Ущерб от протестов силовики оценивали в 500 тысяч, которые получили полицейские в качестве сверхурочных.

Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов во время заседания заявил, что требования взыскать деньги ответчиков незаконны и противоречат причинно-следственной связи. По его словам, выйти на несанкционированный протест мог не выйти никто из тех, кто прочитал посты Ройзмана и других в соцсетях.

Кроме этого, адвокат уверен, что деньги на оплату полицейских уже были выделены бюджетом. «Бюджетная структура превращается в коммерческую. Осуществляли свои прямые профессиональные обязанности за бюджетные средства, которые формируются из налоговых отчислений граждан. Я считаю, что повторно взыскивать эти средства недопустимо», — сказал Идамжапов.

Суд по делу о возмещении ущерба неоднократно переносили по разным причинам. 7 октября в ГУ МВД не хватило бумаги, чтобы распечатать документы адвокатам Ройзмана и других фигурантов, а к заседанию 10 ноября не все ответчики успели получить извещение.