Уральский полпред провел в Челябинске совещание по гособоронзаказу

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Визит полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на предприятия АО «Конар». Челябинск, якушев владимир
Владимир Якушев обозначил вектор развития предприятий ОПК в Челябинской области Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев 16 ноября посетил Челябинск. В ходе визита он провел на одном из предприятий совещание по выполнению гособоронзаказа.

«Полпред побывал в НПО „Электромашина“. Он провел совещание по вопросам производственной деятельности и выполнения гособоронзаказа для обеспечения нужд СВО», — сообщили URA.RU в полпредстве.

В ходе поездки Якушев также побывал в Едином испытательном центре. Центр занимается испытаниями продукции военного и гражданского назначения. Специалисты подвергают продукцию воздействию предельно низких и высоких температур, пыли, морского тумана, а также проверяют на ударопрочность и износ.

До поездки в Челябинск Якушев посетил форум «Города России», прошедший в Екатеринбурге. Плотный график не помешал полпреду оценить возможности предприятия и задать вектор деятельности для предприятий ОПК региона, исходя из нужд военнослужащих.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев 16 ноября посетил Челябинск. В ходе визита он провел на одном из предприятий совещание по выполнению гособоронзаказа. «Полпред побывал в НПО „Электромашина“. Он провел совещание по вопросам производственной деятельности и выполнения гособоронзаказа для обеспечения нужд СВО», — сообщили URA.RU в полпредстве. В ходе поездки Якушев также побывал в Едином испытательном центре. Центр занимается испытаниями продукции военного и гражданского назначения. Специалисты подвергают продукцию воздействию предельно низких и высоких температур, пыли, морского тумана, а также проверяют на ударопрочность и износ. До поездки в Челябинск Якушев посетил форум «Города России», прошедший в Екатеринбурге. Плотный график не помешал полпреду оценить возможности предприятия и задать вектор деятельности для предприятий ОПК региона, исходя из нужд военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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