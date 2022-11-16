Уральский полпред провел в Челябинске совещание по гособоронзаказу

16 ноября 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев обозначил вектор развития предприятий ОПК в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев 16 ноября посетил Челябинск. В ходе визита он провел на одном из предприятий совещание по выполнению гособоронзаказа. «Полпред побывал в НПО „Электромашина“. Он провел совещание по вопросам производственной деятельности и выполнения гособоронзаказа для обеспечения нужд СВО», — сообщили URA.RU в полпредстве. В ходе поездки Якушев также побывал в Едином испытательном центре. Центр занимается испытаниями продукции военного и гражданского назначения. Специалисты подвергают продукцию воздействию предельно низких и высоких температур, пыли, морского тумана, а также проверяют на ударопрочность и износ. До поездки в Челябинск Якушев посетил форум «Города России», прошедший в Екатеринбурге. Плотный график не помешал полпреду оценить возможности предприятия и задать вектор деятельности для предприятий ОПК региона, исходя из нужд военнослужащих.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев 16 ноября посетил Челябинск. В ходе визита он провел на одном из предприятий совещание по выполнению гособоронзаказа. «Полпред побывал в НПО „Электромашина“. Он провел совещание по вопросам производственной деятельности и выполнения гособоронзаказа для обеспечения нужд СВО», — сообщили URA.RU в полпредстве. В ходе поездки Якушев также побывал в Едином испытательном центре. Центр занимается испытаниями продукции военного и гражданского назначения. Специалисты подвергают продукцию воздействию предельно низких и высоких температур, пыли, морского тумана, а также проверяют на ударопрочность и износ. До поездки в Челябинск Якушев посетил форум «Города России», прошедший в Екатеринбурге. Плотный график не помешал полпреду оценить возможности предприятия и задать вектор деятельности для предприятий ОПК региона, исходя из нужд военнослужащих.