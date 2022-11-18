Расследование пришло к выводу, что упавшая ракета в Польше была случайностью

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Инцидент с ракетами в Польше оказался случайностью, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Падение двух ракет в Польше в ночь на 16 ноября было случайность. К такому выводу пришли в результате расследования происшествия.

«По предварительным данным, произошла авария», — сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит SonDakika.

Ранее Вашингтон призывал воздержаться от обвинений по инциденту в Польше до завершения расследования. Оно касалось инцидента, когда 15 ноября на территории Польши, рядом с границей Украины, упали две ракеты. Предполагалось, что это могли быть киевские ракеты.

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Падение двух ракет в Польше в ночь на 16 ноября было случайность. К такому выводу пришли в результате расследования происшествия. «По предварительным данным, произошла авария», — сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит SonDakika. Ранее Вашингтон призывал воздержаться от обвинений по инциденту в Польше до завершения расследования. Оно касалось инцидента, когда 15 ноября на территории Польши, рядом с границей Украины, упали две ракеты. Предполагалось, что это могли быть киевские ракеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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