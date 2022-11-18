Расследование пришло к выводу, что упавшая ракета в Польше была случайностью

18 ноября 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Инцидент с ракетами в Польше оказался случайностью, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Падение двух ракет в Польше в ночь на 16 ноября было случайность. К такому выводу пришли в результате расследования происшествия. «По предварительным данным, произошла авария», — сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит SonDakika. Ранее Вашингтон призывал воздержаться от обвинений по инциденту в Польше до завершения расследования. Оно касалось инцидента, когда 15 ноября на территории Польши, рядом с границей Украины, упали две ракеты. Предполагалось, что это могли быть киевские ракеты.

Падение двух ракет в Польше в ночь на 16 ноября было случайность. К такому выводу пришли в результате расследования происшествия. «По предварительным данным, произошла авария», — сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит SonDakika. Ранее Вашингтон призывал воздержаться от обвинений по инциденту в Польше до завершения расследования. Оно касалось инцидента, когда 15 ноября на территории Польши, рядом с границей Украины, упали две ракеты. Предполагалось, что это могли быть киевские ракеты.