Расследование пришло к выводу, что упавшая ракета в Польше была случайностью

Инцидент с ракетами в Польше оказался случайностью, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
новость из сюжетаВ Польше на границе с Украиной упали две ракеты
Падение двух ракет в Польше в ночь на 16 ноября было случайность. К такому выводу пришли в результате расследования происшествия.
«По предварительным данным, произошла авария», — сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит SonDakika.
Ранее Вашингтон призывал воздержаться от обвинений по инциденту в Польше до завершения расследования. Оно касалось инцидента, когда 15 ноября на территории Польши, рядом с границей Украины, упали две ракеты. Предполагалось, что это могли быть киевские ракеты.