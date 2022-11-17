17 ноября 2022

Свердловский фермер продает 90 тонн картофеля для покупки обмундирования солдатам с СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермер из Свердловской области обеспечит солдат с СВО обмундированием Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Фермер из Свердловской области продает 90 тонн картофеля за минимальную цену. На вырученные средства мужчина совместно с общественниками приобретут снаряжение солдатам на спецоперацию.

«Мы решили продать 90 тонн картофеля за минимальную стоимость в 900 тысяч рублей, дабы приобрести нашим защитникам бронежилеты, прицелы и глушители. Объявление выставили на Avito», — рассказала общественница Алена в беседе с URA.RU.

По ее словам, покупка снаряжения планируется через изготовителя напрямую. «При таком подходе получится сэкономить денежные средства», — дополнила девушка.

Ранее агентство сообщало, что жители УрФО приобрели дроны для бойцов на фронт. Помимо техники, общественники отвезут еду, одежду и медикаменты.

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Фермер из Свердловской области продает 90 тонн картофеля за минимальную цену. На вырученные средства мужчина совместно с общественниками приобретут снаряжение солдатам на спецоперацию. «Мы решили продать 90 тонн картофеля за минимальную стоимость в 900 тысяч рублей, дабы приобрести нашим защитникам бронежилеты, прицелы и глушители. Объявление выставили на Avito», — рассказала общественница Алена в беседе с URA.RU. По ее словам, покупка снаряжения планируется через изготовителя напрямую. «При таком подходе получится сэкономить денежные средства», — дополнила девушка. Ранее агентство сообщало, что жители УрФО приобрели дроны для бойцов на фронт. Помимо техники, общественники отвезут еду, одежду и медикаменты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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