Свердловский фермер продает 90 тонн картофеля для покупки обмундирования солдатам с СВО

Фермер из Свердловской области обеспечит солдат с СВО обмундированием Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Фермер из Свердловской области продает 90 тонн картофеля за минимальную цену. На вырученные средства мужчина совместно с общественниками приобретут снаряжение солдатам на спецоперацию.

«Мы решили продать 90 тонн картофеля за минимальную стоимость в 900 тысяч рублей, дабы приобрести нашим защитникам бронежилеты, прицелы и глушители. Объявление выставили на Avito», — рассказала общественница Алена в беседе с URA.RU.

По ее словам, покупка снаряжения планируется через изготовителя напрямую. «При таком подходе получится сэкономить денежные средства», — дополнила девушка.

Ранее агентство сообщало, что жители УрФО приобрели дроны для бойцов на фронт. Помимо техники, общественники отвезут еду, одежду и медикаменты.