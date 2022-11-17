В красноуфимском (Свердловская область) колледже открыли мемориальную доску, посвященную погибшему солдату на спецоперации Павлу Шулепину. Указом президента герой награжден орденом мужества посмертно.
«Павел Шулепин 2001 года рождения. В своем последнем бою он первым заметил неприятеля и открыл огонь, спасая от гибели своих товарищей. Его имя навсегда вписано в историю нашего города и страны в целом», — сообщил глава Красноуфимска Михаил Конев в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Павел награжден орденом Мужества посмертно. «Вечная память, вечная слава», — подытожил глава Красноуфимска.
Ранее URA.RU сообщало, что сотни свердловчан простились с погибшим на Украине офицером. Он окончил Уральский горный университет, а после пошел в армию.
В Красноуфимске простились с защитником родины
Фото: соцсеть «ВКонтакте» Михаил Конев
В Свердловском колледже установили посмертный мемориал погибшему на СВО
Фото: соцсеть «ВКонтакте» Михаил Конев
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В красноуфимском (Свердловская область) колледже открыли мемориальную доску, посвященную погибшему солдату на спецоперации Павлу Шулепину. Указом президента герой награжден орденом мужества посмертно. «Павел Шулепин 2001 года рождения. В своем последнем бою он первым заметил неприятеля и открыл огонь, спасая от гибели своих товарищей. Его имя навсегда вписано в историю нашего города и страны в целом», — сообщил глава Красноуфимска Михаил Конев в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Павел награжден орденом Мужества посмертно. «Вечная память, вечная слава», — подытожил глава Красноуфимска. Ранее URA.RU сообщало, что сотни свердловчан простились с погибшим на Украине офицером. Он окончил Уральский горный университет, а после пошел в армию.