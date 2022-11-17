17 ноября 2022

В свердловском колледже посмертно увековечили мемориалом героя СВО. Фото

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, армия, солдаты, смерть, гвоздики, похороны, поминки
В Красноуфимске установили посмертный мемориал защитнику родины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В красноуфимском (Свердловская область) колледже открыли мемориальную доску, посвященную погибшему солдату на спецоперации Павлу Шулепину. Указом президента герой награжден орденом мужества посмертно.

«Павел Шулепин 2001 года рождения. В своем последнем бою он первым заметил неприятеля и открыл огонь, спасая от гибели своих товарищей. Его имя навсегда вписано в историю нашего города и страны в целом», — сообщил глава Красноуфимска Михаил Конев в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Павел награжден орденом Мужества посмертно. «Вечная память, вечная слава», — подытожил глава Красноуфимска.

Ранее URA.RU сообщало, что сотни свердловчан простились с погибшим на Украине офицером. Он окончил Уральский горный университет, а после пошел в армию.

В Красноуфимске простились с защитником родины
Фото:
В Свердловском колледже установили посмертный мемориал погибшему на СВО
Фото:

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В красноуфимском (Свердловская область) колледже открыли мемориальную доску, посвященную погибшему солдату на спецоперации Павлу Шулепину. Указом президента герой награжден орденом мужества посмертно. «Павел Шулепин 2001 года рождения. В своем последнем бою он первым заметил неприятеля и открыл огонь, спасая от гибели своих товарищей. Его имя навсегда вписано в историю нашего города и страны в целом», — сообщил глава Красноуфимска Михаил Конев в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Павел награжден орденом Мужества посмертно. «Вечная память, вечная слава», — подытожил глава Красноуфимска. Ранее URA.RU сообщало, что сотни свердловчан простились с погибшим на Украине офицером. Он окончил Уральский горный университет, а после пошел в армию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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