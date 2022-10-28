28 октября 2022

Сотни свердловчан простились с погибшим на Украине офицером. Фото

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, погибший, смерть, триколор, флаг россии, гроб, похороны, солдат
В Новоуральске простились с погибшим старшим лейтенантом Мухортовым (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Новоуральске (Свердловская область) 29 октября сотни свердловчан простились с погибшим на Украине старшим лейтенантом Александром Мухортовым. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в последний путь проводили нашего земляка Александра Сергеевича Мухортова. Уверен, его подвиг вызывает глубочайшее уважение у всех нас! Сотни людей пришли сегодня попрощаться с Александром и поддержать его семью», — написал Тюменцев.

Александр Мухортов родился в Ленинграде, а после переехал на Урал. Он окончил Уральский горный университет. В 2004 году пошел в армию и остался там служить по контракту.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича. Он героически погиб в ходе проведения спецоперации», — добавил мэр города. Мухортов посмертно награжден орденом Мужества.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида.

Погибший Александр Мухортов
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В Новоуральске (Свердловская область) 29 октября сотни свердловчан простились с погибшим на Украине старшим лейтенантом Александром Мухортовым. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в последний путь проводили нашего земляка Александра Сергеевича Мухортова. Уверен, его подвиг вызывает глубочайшее уважение у всех нас! Сотни людей пришли сегодня попрощаться с Александром и поддержать его семью», — написал Тюменцев. Александр Мухортов родился в Ленинграде, а после переехал на Урал. Он окончил Уральский горный университет. В 2004 году пошел в армию и остался там служить по контракту. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича. Он героически погиб в ходе проведения спецоперации», — добавил мэр города. Мухортов посмертно награжден орденом Мужества. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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