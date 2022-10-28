Сотни свердловчан простились с погибшим на Украине офицером. Фото

29 октября 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

В Новоуральске простились с погибшим старшим лейтенантом Мухортовым (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Новоуральске (Свердловская область) 29 октября сотни свердловчан простились с погибшим на Украине старшим лейтенантом Александром Мухортовым. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в последний путь проводили нашего земляка Александра Сергеевича Мухортова. Уверен, его подвиг вызывает глубочайшее уважение у всех нас! Сотни людей пришли сегодня попрощаться с Александром и поддержать его семью», — написал Тюменцев. Александр Мухортов родился в Ленинграде, а после переехал на Урал. Он окончил Уральский горный университет. В 2004 году пошел в армию и остался там служить по контракту. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича. Он героически погиб в ходе проведения спецоперации», — добавил мэр города. Мухортов посмертно награжден орденом Мужества. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида. Погибший Александр Мухортов Фото: Вячеслав Тюменцев, vk.com

В Новоуральске (Свердловская область) 29 октября сотни свердловчан простились с погибшим на Украине старшим лейтенантом Александром Мухортовым. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня в последний путь проводили нашего земляка Александра Сергеевича Мухортова. Уверен, его подвиг вызывает глубочайшее уважение у всех нас! Сотни людей пришли сегодня попрощаться с Александром и поддержать его семью», — написал Тюменцев. Александр Мухортов родился в Ленинграде, а после переехал на Урал. Он окончил Уральский горный университет. В 2004 году пошел в армию и остался там служить по контракту. «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича. Он героически погиб в ходе проведения спецоперации», — добавил мэр города. Мухортов посмертно награжден орденом Мужества. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида.