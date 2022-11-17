Жителям Ямала было оказано платных услуг на сумму более 40 млрд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО с января по сентябрь снизились объемы оказания платных услуг по ряду направлений. Об этом сообщает департамент экономики ЯНАО.

«Снижение объемов в сопоставимых ценах наблюдается на следующие виды услуг, в особенности, на: гостиниц (-21,8%), почтовой связи (-10,1%), бытовые (-9,5%)», — сообщает департамент. Также снизился объем на медицинские, коммунальные, телекоммуникационные и юридические услуги.

Отмечается, что за отчетный период жителям Ямала было оказано платных услуг на сумму более 40 миллиардов рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года сумма снизилась на 2,4%. Наибольший объем был предоставлен в виде транспортных услуг, жилищно-коммунальных и телекоммуникационных.

Ранее URA.RU рассказывало, что транспортные услуги стали самыми популярными у жителей ЯНАО. Объем транспортных услуг составил 36%.