Жители Тюменской области вынуждены дважды оплачивать проезд в общественном транспорте

С карт пассажиров по нескольку раз списывают плату за проезд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Ишима (Тюменская область) жалуются, что из-за несовершенства работы терминалов в общественном транспорте им приходится дважды и более раз платить за проезд. Ситуацию горожане описали в социальных сетях.

«ПАТП, наведите порядок! Подала карту „Мир“, терминал выдал стоп-лист. Кондуктор сказала, что оплата не прошла. Подала „Тинькофф“, оплата прошла. Через минуту приходит списание с „Мир“. В другой день опять повторилась похожая ситуация», — пишет жительница города в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях ее поддержали другие пассажиры. По их словам, двойное списание платы — не редкость. В некоторых случаях цену билетов снимают со счетов и большее количество раз.

«Подал карту „Мир“, операция не прошла, заплатил наличкой. Домой приехал, пришла смс, списание за семь билетов», — рассказал Валерий Ельдецов. «У меня так же было. Только вы подарили 44 рубля, а я 232», — написал Никита Ануфриев.

Часть комментаторов посчитали, что выходом из ситуации будет только оплата наличными. Другие же посоветовали автору пожаловаться в администрацию.

URA.RU обратилось за комментарием на горячую линию «Тюменской транспортной системы», которая выступает оператором проезда во всей области. Звонок журналиста перенаправили в приемную, однако там трубку не взяли. В компанию направлен официальный запрос.