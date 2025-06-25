Трамп сравнил бомбежку Ирана с Хиросимой и Нагасаки

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Трамп заявил, что удары США по Исламской Республике завершили войну на Ближнем Востоке
Трамп заявил, что удары США по Исламской Республике завершили войну на Ближнем Востоке Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Президент США Дональд Трамп провел параллели между ударами американских вооруженных сил по Ирану и атомными бомбардировками японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года соответственно. По его словам, сейчас, как и в прошлом веке, действия Штатов способствовали прекращению конфликта.

«Я не хочу проводить параллели с Хиросимой или Нагасаки, но по сути произошло нечто подобное. Тогда это положило конец войне», — приводит газета Financial Times слова Трампа.

Он отметил, что если бы американская сторона не вмешалась в текущую ситуацию на Ближнем Востоке, то боевые действия могли продолжиться. Кроме того, глава Белого дома разместил в социальных сетях видео с полетом стратегических бомбардировщиков B-2, которые использовались при ударах по Исламской Республике. При этом на фоне звучала песня «Бомби Иран!».

В ночь на 22 июня Штаты нанесли удары по трем основным атомным объектам в Иране — в Исфахане, Натанзе и Фордо, фактически вмешавшись в ближневосточный конфликт. Как заявил Дональд Трамп, целью атак являлось ограничение ядерного потенциала Тегерана. Позднее он подчеркнул, что США нанесут новый удар по стране в случае возобновления ею ядерной программы.

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Президент США Дональд Трамп провел параллели между ударами американских вооруженных сил по Ирану и атомными бомбардировками японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года соответственно. По его словам, сейчас, как и в прошлом веке, действия Штатов способствовали прекращению конфликта. «Я не хочу проводить параллели с Хиросимой или Нагасаки, но по сути произошло нечто подобное. Тогда это положило конец войне», — приводит газета Financial Times слова Трампа. Он отметил, что если бы американская сторона не вмешалась в текущую ситуацию на Ближнем Востоке, то боевые действия могли продолжиться. Кроме того, глава Белого дома разместил в социальных сетях видео с полетом стратегических бомбардировщиков B-2, которые использовались при ударах по Исламской Республике. При этом на фоне звучала песня «Бомби Иран!». В ночь на 22 июня Штаты нанесли удары по трем основным атомным объектам в Иране — в Исфахане, Натанзе и Фордо, фактически вмешавшись в ближневосточный конфликт. Как заявил Дональд Трамп, целью атак являлось ограничение ядерного потенциала Тегерана. Позднее он подчеркнул, что США нанесут новый удар по стране в случае возобновления ею ядерной программы.
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