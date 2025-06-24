24 июня 2025

На федеральной трассе под Тюменью образовалась многокилометровая пробка. Скрин

На трассе Р-402 в Тюменском районе водители встали в пробку в 3,5 километра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробка образовалась из-за большого количества машин и переезда
Пробка образовалась из-за большого количества машин и переезда Фото:

Пробка в 3,5 километра образовалась на участке трассы Р-402 (Тюмень — Омск) в Тюменском районе. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Пробки".

"Тюменский район, 35-38 км трассы Р-402. Пробка протяженностью 3,5 километра", — следует из данных сервиса.

Как пояснили URA.RU в "Уралуправтодоре" движение на участке затруднено в связи с большим транспортным потоком и работой железнодорожного переезда. Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть внимательными.

Пробка составляет почти 3,5 километра
Пробка составляет почти 3,5 километра
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пробка в 3,5 километра образовалась на участке трассы Р-402 (Тюмень — Омск) в Тюменском районе. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Пробки". "Тюменский район, 35-38 км трассы Р-402. Пробка протяженностью 3,5 километра", — следует из данных сервиса. Как пояснили URA.RU в "Уралуправтодоре" движение на участке затруднено в связи с большим транспортным потоком и работой железнодорожного переезда. Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть внимательными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...