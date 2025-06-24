Пробка образовалась из-за большого количества машин и переезда
Пробка в 3,5 километра образовалась на участке трассы Р-402 (Тюмень — Омск) в Тюменском районе. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс Пробки".
"Тюменский район, 35-38 км трассы Р-402. Пробка протяженностью 3,5 километра", — следует из данных сервиса.
Как пояснили URA.RU в "Уралуправтодоре" движение на участке затруднено в связи с большим транспортным потоком и работой железнодорожного переезда. Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть внимательными.
Пробка составляет почти 3,5 километра
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