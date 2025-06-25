В Тюменской области отменяют запрет на посещение лесов

В Тюменской области с 27 июня можно будет вновь посещать леса
© Служба новостей «URA.RU»
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Леса откроют для тюменцев с 27 июня
Леса откроют для тюменцев с 27 июня Фото:

Запрет на посещение лесов, установленный в Тюменской области, будет отменен 27 июня. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.

«В регионе отменяется запрет на посещение лесов, который был введен 5 апреля. С 27 июня жители региона снова могут посещать леса — гулять, отдыхать и наслаждаться природой. Но с соблюдением всех правил пожарной безопасности, ведь в области по-прежнему действует пожароопасный сезон», — рассказали в департаменте.

Под запретом остается разведение костров и сжигание мусора. Также по-прежнему нельзя сжигать сухую траву.

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Запрет на посещение лесов, установленный в Тюменской области, будет отменен 27 июня. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте лесного комплекса. «В регионе отменяется запрет на посещение лесов, который был введен 5 апреля. С 27 июня жители региона снова могут посещать леса — гулять, отдыхать и наслаждаться природой. Но с соблюдением всех правил пожарной безопасности, ведь в области по-прежнему действует пожароопасный сезон», — рассказали в департаменте. Под запретом остается разведение костров и сжигание мусора. Также по-прежнему нельзя сжигать сухую траву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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