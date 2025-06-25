В Тюменской области отменяют запрет на посещение лесов

Леса откроют для тюменцев с 27 июня
Запрет на посещение лесов, установленный в Тюменской области, будет отменен 27 июня. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.
«В регионе отменяется запрет на посещение лесов, который был введен 5 апреля. С 27 июня жители региона снова могут посещать леса — гулять, отдыхать и наслаждаться природой. Но с соблюдением всех правил пожарной безопасности, ведь в области по-прежнему действует пожароопасный сезон», — рассказали в департаменте.
Под запретом остается разведение костров и сжигание мусора. Также по-прежнему нельзя сжигать сухую траву.
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