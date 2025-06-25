Трамп опубликовал пугающее видео с песней «Бомби Иран»

Трамп выложил видео с атакой бомбардировщиков по Ирану
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп выложил видео с бомбардировщиками B-2, которые использовались в атаке ядерных объектов Ирана
Трамп выложил видео с бомбардировщиками B-2, которые использовались в атаке ядерных объектов Ирана Фото:
новость из сюжета
США вступили в войну с Ираном, ударив по ядерным объектам республики

Президент США Дональд Трамп опубликовал пугающее видео в соцсети Truth Social. На видео запечатлены бомбардировщики-невидимки B-2, а на фоне играет песня «Бомби Иран» («Bomb Iran»). 

Видео длится около минуты. На нем продемонстрированы возможностей данных самолетов, как в плане пилотажа, так и в плане атак. Именно эти бомбардировщики использовались при сбросе бомб на иранские ядерные объекты. Музыка, играющая на фоне, — это пародия группы Vince Vance & the Valiants на песню группы Regents «Barbara Ann».

Ранее, около двух недель назад, конфликт Ирана и Израиля обострился. Позже США ударили по ядерным объектам Ирана именно этими бомбардировщиками. Ядерные объекты были сильно повреждены. В ответ на действия Штатов, Иран запустил около 10 ракет по крупной американской базе в Катаре, но все ракеты были сбиты.

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Президент США Дональд Трамп опубликовал пугающее видео в соцсети Truth Social. На видео запечатлены бомбардировщики-невидимки B-2, а на фоне играет песня «Бомби Иран» («Bomb Iran»).  Видео длится около минуты. На нем продемонстрированы возможностей данных самолетов, как в плане пилотажа, так и в плане атак. Именно эти бомбардировщики использовались при сбросе бомб на иранские ядерные объекты. Музыка, играющая на фоне, — это пародия группы Vince Vance & the Valiants на песню группы Regents «Barbara Ann». Ранее, около двух недель назад, конфликт Ирана и Израиля обострился. Позже США ударили по ядерным объектам Ирана именно этими бомбардировщиками. Ядерные объекты были сильно повреждены. В ответ на действия Штатов, Иран запустил около 10 ракет по крупной американской базе в Катаре, но все ракеты были сбиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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