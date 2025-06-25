Дорогу закрыли из-за ремонта сетей
В Тюмени до 8 июля закрыт проезд у дома №54 на улице Котовского, вблизи которого находятся общежития нескольких университетов. Об этом сообщает администрация города.
«На дороге по улице Котовского в районе дома № 54 до 8 июля прекращено движение транспортных средств. Причина: капитальный ремонт участка тепловой сети», — сообщили в мэрии.
За зоной перекрытия размещаются общежития ТюмГУ, ТИУ и ТюмГМУ. Объехать участок перекрытия можно по улицам Одесской, Мельникайте, Республики и 50 лет Октября.
Движение перекрыто до 8 июля
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