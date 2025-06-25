В Тюмени перекроют дорогу у студенческих общежитий. Схема

В Тюмени до 8 июля закрыли проезд на участке по улице Котовского
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорогу закрыли из-за ремонта сетей
Дорогу закрыли из-за ремонта сетей Фото:

В Тюмени до 8 июля закрыт проезд у дома №54 на улице Котовского, вблизи которого находятся общежития нескольких университетов. Об этом сообщает администрация города.

«На дороге по улице Котовского в районе дома № 54 до 8 июля прекращено движение транспортных средств. Причина: капитальный ремонт участка тепловой сети», — сообщили в мэрии.

За зоной перекрытия размещаются общежития ТюмГУ, ТИУ и ТюмГМУ. Объехать участок перекрытия можно по улицам Одесской, Мельникайте, Республики и 50 лет Октября.

Движение перекрыто до 8 июля
Движение перекрыто до 8 июля
Фото:

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В Тюмени до 8 июля закрыт проезд у дома №54 на улице Котовского, вблизи которого находятся общежития нескольких университетов. Об этом сообщает администрация города. «На дороге по улице Котовского в районе дома № 54 до 8 июля прекращено движение транспортных средств. Причина: капитальный ремонт участка тепловой сети», — сообщили в мэрии. За зоной перекрытия размещаются общежития ТюмГУ, ТИУ и ТюмГМУ. Объехать участок перекрытия можно по улицам Одесской, Мельникайте, Республики и 50 лет Октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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