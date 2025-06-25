Движение будут ограничивать в два этапа
Проезд по улице Максима Горького в Тюмени перекроют с 5 июля по 1 октября, ограничения будут вводить в два этапа. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
"Планируется прекращение движения на дороге по улице Максима Горького. На участке в районе пересечения с Щорса — с 5 июля по 3 августа, в районе дома № 10 по Максима Горького — с 4 августа по 1 октября", — пояснили в мэрии.
Причиной перекрытий станет ремонт тепломагистрали. Объезд будет возможен по улицам Котельщиков, проезд Борцов Октября, Индустриальной.
Перекрытие пройдет в два этапа
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