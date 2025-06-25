В Тюмени на три месяца перекроют дорогу в центре города. Схема

В Тюмени с 5 июля до 1 октября в два этапа закроют проезд по Максима Горького
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение будут ограничивать в два этапа
Движение будут ограничивать в два этапа Фото:

Проезд по улице Максима Горького в Тюмени перекроют с 5 июля по 1 октября, ограничения будут вводить в два этапа. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

"Планируется прекращение движения на дороге по улице Максима Горького. На участке в районе пересечения с Щорса — с 5 июля по 3 августа, в районе дома № 10 по Максима Горького — с 4 августа по 1 октября", — пояснили в мэрии.

Причиной перекрытий станет ремонт тепломагистрали. Объезд будет возможен по улицам Котельщиков, проезд Борцов Октября, Индустриальной.

Перекрытие пройдет в два этапа
Перекрытие пройдет в два этапа
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проезд по улице Максима Горького в Тюмени перекроют с 5 июля по 1 октября, ограничения будут вводить в два этапа. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. "Планируется прекращение движения на дороге по улице Максима Горького. На участке в районе пересечения с Щорса — с 5 июля по 3 августа, в районе дома № 10 по Максима Горького — с 4 августа по 1 октября", — пояснили в мэрии. Причиной перекрытий станет ремонт тепломагистрали. Объезд будет возможен по улицам Котельщиков, проезд Борцов Октября, Индустриальной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...