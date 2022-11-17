17 ноября 2022

Генерал в отставке возглавил федеральную структуру в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Александра Кондратьева, прокурора Челябинской области. Челябинск, потапов андрей
Новым руководителем регионального минюста стал Андрей Потапов Фото:
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Генерал-майор в отставке Андрей Потапов, занимавший пост начальника седьмого отдела (кассационного) управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах в Генпрокуратуре РФ, стал руководителем Управления министерства юстиции РФ в Челябинской области. Информацию об этом URA.RU подтвердили в самом управлении.

«Подтверждаем. Информация у вас верная», — сообщил URA.RU секретарь управления.

Потапов сменил на посту руководителя регионального минюста Юлию Сударенко, которая ушла из структуры два года назад на пост омбудсмена по правам человека. В качестве временного руководителя структуры был назначен советник юстиции 1 класса Евгения Шангина.

Потапову 51 год. Он родился в Курганской области. Свою службу в прокуратуре он начал в Екатеринбурге, затем в генпрокуратуре УрФО. 2011 году был назначен заместителем прокурора области. На этом посту он проработал до 2019 года, после чего возглавил седьмой отдел управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах в Генпрокуратуре РФ.

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Генерал-майор в отставке Андрей Потапов, занимавший пост начальника седьмого отдела (кассационного) управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах в Генпрокуратуре РФ, стал руководителем Управления министерства юстиции РФ в Челябинской области. Информацию об этом URA.RU подтвердили в самом управлении. «Подтверждаем. Информация у вас верная», — сообщил URA.RU секретарь управления. Потапов сменил на посту руководителя регионального минюста Юлию Сударенко, которая ушла из структуры два года назад на пост омбудсмена по правам человека. В качестве временного руководителя структуры был назначен советник юстиции 1 класса Евгения Шангина. Потапову 51 год. Он родился в Курганской области. Свою службу в прокуратуре он начал в Екатеринбурге, затем в генпрокуратуре УрФО. 2011 году был назначен заместителем прокурора области. На этом посту он проработал до 2019 года, после чего возглавил седьмой отдел управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах в Генпрокуратуре РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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