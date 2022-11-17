17 ноября 2022

Военным на передовой доставили 20 тонн груза и четыре автомобиля из Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования сотрудников спецназа ФСИН. Свердловская область, Первоуральск, каска, автомат, военные сборы, снаряжение, мобилизация, бронижилет
Военным передали груз, который собирали всем Миассом Фото:
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Челябинским военным, находящимся в зоне специальной военной операции, доставили 20 тонн груза и четыре полноприводных автомобиля из родного региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, груз собрали в Миассе.

«Груз собрали в Миассе силами благотворительных организации, предпринимателей, военно-патриотических организаций, ветеранов боевых действий, жителей города и администрации. Общий вес груза составил 20 тонн. Также бойцам доставили четыре полноприводных автомобиля», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной администрации.

Там уточнили, что в груз вошли теплые вещи, жгуты, лекарства, палатки и многое другое. Все это привезли на передовую на машинах одной из транспортных компаниях из Челябинска. Она предоставила два большегруза на безвозмездной основе.

Жители каждого муниципалитета области помогают военным, находящимся на СВО. Так, жители Копейска, города-спутника Челябинска, собрали для бойцов вещи первой необходимости: нательное белье, теплые носки, газовые горелки, а также продукты с длительным сроком хранения: консервы, чай, печенье и конфеты. А депутат городского собрания Петр Шредер купил для мобилизованных десять печек-буржуек.

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Челябинским военным, находящимся в зоне специальной военной операции, доставили 20 тонн груза и четыре полноприводных автомобиля из родного региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области, груз собрали в Миассе. «Груз собрали в Миассе силами благотворительных организации, предпринимателей, военно-патриотических организаций, ветеранов боевых действий, жителей города и администрации. Общий вес груза составил 20 тонн. Также бойцам доставили четыре полноприводных автомобиля», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной администрации. Там уточнили, что в груз вошли теплые вещи, жгуты, лекарства, палатки и многое другое. Все это привезли на передовую на машинах одной из транспортных компаниях из Челябинска. Она предоставила два большегруза на безвозмездной основе. Жители каждого муниципалитета области помогают военным, находящимся на СВО. Так, жители Копейска, города-спутника Челябинска, собрали для бойцов вещи первой необходимости: нательное белье, теплые носки, газовые горелки, а также продукты с длительным сроком хранения: консервы, чай, печенье и конфеты. А депутат городского собрания Петр Шредер купил для мобилизованных десять печек-буржуек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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