Российские военные в Опытном штурмовали каждое здание
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские солдаты штурмовали поселок Опытное (ДНР) на протяжении нескольких недель. Подробностями взятия российской армией Опытного под свой контроль в эфире «Первого канала» поделился военкор URA.RU Евгений Линин.
«Штурм шел на протяжении нескольких недель. Шла подготовка: сначала артиллерийская, минометная. Разведка работала очень активно», — рассказал военкор URA.RU в эфире программы «Время покажет», отметив сложность боев за населенный пункт. А также то, что российские солдаты в Опытном «брали штурмом практически каждое здание».
Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункт Опытное. В ведомстве отметили, что взять поселок под свой контроль российской армии удалось в результате наступательных действий.