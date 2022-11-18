Военкор URA.RU на «Первом канале» раскрыл подробности освобождения Опытного. Видео

Военкор URA.RU: российские солдаты штурмовали Опытное несколько недель
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, гранатомет, армия, военные, солдаты, оружие, стрельбище, война, рпг, военные сборы, бой, полигон, резервисты, мобилизованные, ручной гранатомет, огневая подготовка, боестолкновение
Российские военные в Опытном штурмовали каждое здание Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты штурмовали поселок Опытное (ДНР) на протяжении нескольких недель. Подробностями взятия российской армией Опытного под свой контроль в эфире «Первого канала» поделился военкор URA.RU Евгений Линин.

«Штурм шел на протяжении нескольких недель. Шла подготовка: сначала артиллерийская, минометная. Разведка работала очень активно», — рассказал военкор URA.RU в эфире программы «Время покажет», отметив сложность боев за населенный пункт. А также то, что российские солдаты в Опытном «брали штурмом практически каждое здание».

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункт Опытное. В ведомстве отметили, что взять поселок под свой контроль российской армии удалось в результате наступательных действий.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские солдаты штурмовали поселок Опытное (ДНР) на протяжении нескольких недель. Подробностями взятия российской армией Опытного под свой контроль в эфире «Первого канала» поделился военкор URA.RU Евгений Линин. «Штурм шел на протяжении нескольких недель. Шла подготовка: сначала артиллерийская, минометная. Разведка работала очень активно», — рассказал военкор URA.RU в эфире программы «Время покажет», отметив сложность боев за населенный пункт. А также то, что российские солдаты в Опытном «брали штурмом практически каждое здание». Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункт Опытное. В ведомстве отметили, что взять поселок под свой контроль российской армии удалось в результате наступательных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...