18 ноября 2022

В ДНР началась частичная демобилизация

Врио главы ДНР Пушилин подписал указ о частичной демобилизации студентов
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Студентов первыми уволили со службы Фото:
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Мобилизация в России

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о частичной демобилизации. Со службы увольняют студентов.

«Уволить с военной службы студентов, призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных организация и получающих образование соответствующего уровня впервые. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, датированном 18 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин поручил отправить домой студентов из Донбасса, которых призывали в связи с мобилизацией. Это случилось после того, как Донбасс вошел в состав России, где студенты не попадают под частичную мобилизацию, которая была объявлена 21 сентября. Пушилин назвал это решение верным и поблагодарил Путина.

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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о частичной демобилизации. Со службы увольняют студентов. «Уволить с военной службы студентов, призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных организация и получающих образование соответствующего уровня впервые. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, датированном 18 ноября. Ранее президент России Владимир Путин поручил отправить домой студентов из Донбасса, которых призывали в связи с мобилизацией. Это случилось после того, как Донбасс вошел в состав России, где студенты не попадают под частичную мобилизацию, которая была объявлена 21 сентября. Пушилин назвал это решение верным и поблагодарил Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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