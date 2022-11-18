В ДНР началась частичная демобилизация

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о частичной демобилизации. Со службы увольняют студентов.
«Уволить с военной службы студентов, призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных организация и получающих образование соответствующего уровня впервые. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, датированном 18 ноября.
Ранее президент России Владимир Путин поручил отправить домой студентов из Донбасса, которых призывали в связи с мобилизацией. Это случилось после того, как Донбасс вошел в состав России, где студенты не попадают под частичную мобилизацию, которая была объявлена 21 сентября. Пушилин назвал это решение верным и поблагодарил Путина.
Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о частичной демобилизации. Со службы увольняют студентов. «Уволить с военной службы студентов, призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных организация и получающих образование соответствующего уровня впервые. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, датированном 18 ноября. Ранее президент России Владимир Путин поручил отправить домой студентов из Донбасса, которых призывали в связи с мобилизацией. Это случилось после того, как Донбасс вошел в состав России, где студенты не попадают под частичную мобилизацию, которая была объявлена 21 сентября. Пушилин назвал это решение верным и поблагодарил Путина.