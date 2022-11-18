Историк Болтенков назвал взятие Опытного стратегически важным шагом

Освобождение российскими войсками населенного пункта Опытное в Донецкой народной республике является важным шагом по направлению к стратегически важной Авдеевке. Об этом заявил военный историк Дмитрий Болтенков.
«Сейчас на этом направлении недостаточно взять разрушенное село. Вокруг него обязательно будет еще несколько опорных пунктов в близлежащих посадках и складках местности, откуда ВФУ будут продолжать сопротивление и вести огонь», — сообщил Дмитрий Болтенков «Известиям».
Он отметил, что в ответ на взятие Опытного ВСУ предпринимают попытки контрнаступления. Однако, со слов эксперта, неподготовленные атаки заканчиваются плохо — украинская армия несет большие потери.
Солдаты российской армии несколько недель штурмовали поселок Опытное в ДНР. О том, что поселок был взят, Минобороны РФ сообщило 18 ноября.
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Освобождение российскими войсками населенного пункта Опытное в Донецкой народной республике является важным шагом по направлению к стратегически важной Авдеевке. Об этом заявил военный историк Дмитрий Болтенков. «Сейчас на этом направлении недостаточно взять разрушенное село. Вокруг него обязательно будет еще несколько опорных пунктов в близлежащих посадках и складках местности, откуда ВФУ будут продолжать сопротивление и вести огонь», — сообщил Дмитрий Болтенков «Известиям». Он отметил, что в ответ на взятие Опытного ВСУ предпринимают попытки контрнаступления. Однако, со слов эксперта, неподготовленные атаки заканчиваются плохо — украинская армия несет большие потери. Солдаты российской армии несколько недель штурмовали поселок Опытное в ДНР. О том, что поселок был взят, Минобороны РФ сообщило 18 ноября.