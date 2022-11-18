18 ноября 2022

Историк Болтенков назвал взятие Опытного стратегически важным шагом

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, каска, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Штурм населенного пункта длился несколько недель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Освобождение российскими войсками населенного пункта Опытное в Донецкой народной республике является важным шагом по направлению к стратегически важной Авдеевке. Об этом заявил военный историк Дмитрий Болтенков.

«Сейчас на этом направлении недостаточно взять разрушенное село. Вокруг него обязательно будет еще несколько опорных пунктов в близлежащих посадках и складках местности, откуда ВФУ будут продолжать сопротивление и вести огонь», — сообщил Дмитрий Болтенков «Известиям».

Он отметил, что в ответ на взятие Опытного ВСУ предпринимают попытки контрнаступления. Однако, со слов эксперта, неподготовленные атаки заканчиваются плохо — украинская армия несет большие потери.

Солдаты российской армии несколько недель штурмовали поселок Опытное в ДНР. О том, что поселок был взят, Минобороны РФ сообщило 18 ноября.

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Освобождение российскими войсками населенного пункта Опытное в Донецкой народной республике является важным шагом по направлению к стратегически важной Авдеевке. Об этом заявил военный историк Дмитрий Болтенков. «Сейчас на этом направлении недостаточно взять разрушенное село. Вокруг него обязательно будет еще несколько опорных пунктов в близлежащих посадках и складках местности, откуда ВФУ будут продолжать сопротивление и вести огонь», — сообщил Дмитрий Болтенков «Известиям». Он отметил, что в ответ на взятие Опытного ВСУ предпринимают попытки контрнаступления. Однако, со слов эксперта, неподготовленные атаки заканчиваются плохо — украинская армия несет большие потери. Солдаты российской армии несколько недель штурмовали поселок Опытное в ДНР. О том, что поселок был взят, Минобороны РФ сообщило 18 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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