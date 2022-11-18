В Пермском крае в ДТП погибли два человека. Видео

19 ноября 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на улице Леонова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Индустриальном районе Перми в ДТП погибли два человека. Авария произошла на ул. Леонова, сообщил очевидец в telegram-канале «ЧП Пермь». «Авария на Леонова в направлении от ПНОСа в сторону города. Двое погибших», — рассказал очевидец. В группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео с места ДТП. Комментаторы предположили, что водители «неслись, как летом». «Просто все привыкли по-летнему гонять, а тут гололед. Я сама сегодня на всесезонке буксовала в некоторых местах, а тут такие скорости», — рассказала Ольга Булахова. В УМВД России по Пермскому краю подтвердили информацию о погибших. «На улице Леонова произошло столкновение автомобилей Volkswagen Golf и Lada Largus. По предварительной информации, погибли два человека», — рассказали 59.RU в ведомстве. На данный момент выясняются обстоятельства происшедшего. Ранее URA.RU писало, что на трассе в Пермском крае произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В аварии пострадали четыре человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

В Индустриальном районе Перми в ДТП погибли два человека. Авария произошла на ул. Леонова, сообщил очевидец в telegram-канале «ЧП Пермь». «Авария на Леонова в направлении от ПНОСа в сторону города. Двое погибших», — рассказал очевидец. В группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео с места ДТП. Комментаторы предположили, что водители «неслись, как летом». «Просто все привыкли по-летнему гонять, а тут гололед. Я сама сегодня на всесезонке буксовала в некоторых местах, а тут такие скорости», — рассказала Ольга Булахова. В УМВД России по Пермскому краю подтвердили информацию о погибших. «На улице Леонова произошло столкновение автомобилей Volkswagen Golf и Lada Largus. По предварительной информации, погибли два человека», — рассказали 59.RU в ведомстве. На данный момент выясняются обстоятельства происшедшего. Ранее URA.RU писало, что на трассе в Пермском крае произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В аварии пострадали четыре человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.