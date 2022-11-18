18 ноября 2022

В Пермском крае в ДТП погибли два человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
ДТП произошло на улице Леонова Фото:

В Индустриальном районе Перми в ДТП погибли два человека. Авария произошла на ул. Леонова, сообщил очевидец в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Авария на Леонова в направлении от ПНОСа в сторону города. Двое погибших», — рассказал очевидец.

В группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео с места ДТП. Комментаторы предположили, что водители «неслись, как летом». «Просто все привыкли по-летнему гонять, а тут гололед. Я сама сегодня на всесезонке буксовала в некоторых местах, а тут такие скорости», — рассказала Ольга Булахова.

В УМВД России по Пермскому краю подтвердили информацию о погибших. «На улице Леонова произошло столкновение автомобилей Volkswagen Golf и Lada Largus. По предварительной информации, погибли два человека», — рассказали 59.RU в ведомстве. На данный момент выясняются обстоятельства происшедшего.

Ранее URA.RU писало, что на трассе в Пермском крае произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В аварии пострадали четыре человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

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В Индустриальном районе Перми в ДТП погибли два человека. Авария произошла на ул. Леонова, сообщил очевидец в telegram-канале «ЧП Пермь». «Авария на Леонова в направлении от ПНОСа в сторону города. Двое погибших», — рассказал очевидец. В группе «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео с места ДТП. Комментаторы предположили, что водители «неслись, как летом». «Просто все привыкли по-летнему гонять, а тут гололед. Я сама сегодня на всесезонке буксовала в некоторых местах, а тут такие скорости», — рассказала Ольга Булахова. В УМВД России по Пермскому краю подтвердили информацию о погибших. «На улице Леонова произошло столкновение автомобилей Volkswagen Golf и Lada Largus. По предварительной информации, погибли два человека», — рассказали 59.RU в ведомстве. На данный момент выясняются обстоятельства происшедшего. Ранее URA.RU писало, что на трассе в Пермском крае произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В аварии пострадали четыре человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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