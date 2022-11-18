18 ноября 2022
17 ноября 2022

В ЯНАО в результате ДТП иномарка утонула в сугробе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега во дворах. Тюмень, сугроб, автомобиль в снегу, снег во дворе, автомобили во дворе, машина в снегу, машина в сугробе, машины во дворе
В городе Губкинский иномарка улетела в сугроб Фото:

В городе Губкинский (ЯНАО) в результате ДТП автомобиль Toyota вылетел на обочину и оказался в сугробе. Новость размещена в местном паблике в социальной сети «Вконтакте».

«Ночное ДТП около Пекина», — говорится в записи. Автор отмечает, что похожая модель автомобиля попадает в сводки происшествий города уже третий раз за последнее время.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Толька Красноселькупского района (ЯНАО) столкнулись автомобили «ВАЗ» и «УАЗ». В результате столкновения один из водителей попал в больницу.

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В городе Губкинский (ЯНАО) в результате ДТП автомобиль Toyota вылетел на обочину и оказался в сугробе. Новость размещена в местном паблике в социальной сети «Вконтакте». «Ночное ДТП около Пекина», — говорится в записи. Автор отмечает, что похожая модель автомобиля попадает в сводки происшествий города уже третий раз за последнее время. Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Толька Красноселькупского района (ЯНАО) столкнулись автомобили «ВАЗ» и «УАЗ». В результате столкновения один из водителей попал в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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