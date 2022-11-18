В городе Губкинский иномарка улетела в сугроб Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Губкинский (ЯНАО) в результате ДТП автомобиль Toyota вылетел на обочину и оказался в сугробе. Новость размещена в местном паблике в социальной сети «Вконтакте».

«Ночное ДТП около Пекина», — говорится в записи. Автор отмечает, что похожая модель автомобиля попадает в сводки происшествий города уже третий раз за последнее время.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Толька Красноселькупского района (ЯНАО) столкнулись автомобили «ВАЗ» и «УАЗ». В результате столкновения один из водителей попал в больницу.