Пушилин: Народная милиция ДНР продвигается по всей линии фронта

19 ноября 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Подразделения ДНР продвигаются по всей линии фронта, сообщает Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Подразделения народной милиции ДНР наступают по всей линии фронта. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин. «Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта», — сказал Пушилин в видеообращении, которое опубликовал в своем telegram-канале. Также он отметил, что это хоть и не быстрые продвижения, но каждый населенный пункт имеет значение. Кроме того, он сообщил, что войска «дом за домом» освобождают Артемовск, где сейчас сложная ситуация. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. В сентябре жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали на референдуме за присоединение к России.

Подразделения народной милиции ДНР наступают по всей линии фронта. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин. «Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта», — сказал Пушилин в видеообращении, которое опубликовал в своем telegram-канале. Также он отметил, что это хоть и не быстрые продвижения, но каждый населенный пункт имеет значение. Кроме того, он сообщил, что войска «дом за домом» освобождают Артемовск, где сейчас сложная ситуация. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она направлена на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. В сентябре жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали на референдуме за присоединение к России.