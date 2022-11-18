Артиллеристы успешно выполнили поставленные цели, сообщили в Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ показало, как артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) подготавливают плацдармы для продвижения войск на всех направлениях. Ведомство опубликовало видео работы расчетов РСЗО «Град» и «Ураган» в официальном telegram-канале.

«Расчеты боевых машин РСЗО „Град“ и „Ураган“ подготавливают плацдармы для продвижения войск», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В артиллерийских подразделениях после специальной подготовки проходят службу мобилизованные и добровольцы.

Ведомство отмечает, что мобилизованные выполняют боевые задачи наравне со штатными специалистами. Сегодня мобилизованные артиллеристы встретили День ракетных войск и артиллерии на боевом посту, уничтожив противника, сообщил начальник штаба дивизиона РСЗО «Град».

Ранее URA.RU писало, что на полигоне ЦВО в Свердловской области прошли тренировочные стрельбы зенитчиков и артиллеристов. В ходе курса подготовки военнослужащие изучили устройство и боевые возможности РСЗО БМ-21 «Град», 120-мм минометов и зенитных установок.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми последних лет. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, она закончилась 28 октября. В общей сложности на военную службу было призвано около 300 тысяч резервистов.