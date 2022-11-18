Минобороны РФ показало, как артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) подготавливают плацдармы для продвижения войск на всех направлениях. Ведомство опубликовало видео работы расчетов РСЗО «Град» и «Ураган» в официальном telegram-канале.
«Расчеты боевых машин РСЗО „Град“ и „Ураган“ подготавливают плацдармы для продвижения войск», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В артиллерийских подразделениях после специальной подготовки проходят службу мобилизованные и добровольцы.
Ведомство отмечает, что мобилизованные выполняют боевые задачи наравне со штатными специалистами. Сегодня мобилизованные артиллеристы встретили День ракетных войск и артиллерии на боевом посту, уничтожив противника, сообщил начальник штаба дивизиона РСЗО «Град».
Ранее URA.RU писало, что на полигоне ЦВО в Свердловской области прошли тренировочные стрельбы зенитчиков и артиллеристов. В ходе курса подготовки военнослужащие изучили устройство и боевые возможности РСЗО БМ-21 «Град», 120-мм минометов и зенитных установок.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми последних лет. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, она закончилась 28 октября. В общей сложности на военную службу было призвано около 300 тысяч резервистов.
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