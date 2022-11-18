В Копейске объявили новый сбор для военнослужащих, участвующих в СВО

Копейские волонтеры собирают для военнослужащих камуфляж, теплые штаны и другие элементы экипировки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Копейске Челябинской объявили новый сбор для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Информация об этом размещена в соцсетях. Там же содержится список необходимых вещей для отправки на фронт.

«Список необходимого. Одежда новая или б/у в отличном состоянии без дырок, потертостей, чистая, кофты, футболки и т. п. (только после стирки!) количество не ограничено. Костюмы: горка, ВКПО, защитные (камуфляж), бушлаты (р-р 48-60, новые или в хорошем состоянии). Балаклавы, баффы, снуды (флис, вязаные, темных расцветок). Шапки зимние (темные). Теплые перчатки вязаные и с покрытием оксфорд (темные). Носки тонкие, теплые и вязаные (только новые). Трусы (боксеры, семейные, р-р 48-60, только новые). Берцы, резиновые сапоги, „дутики“. Кофты (темные, без ярких элементов)», — сказано в группе «Подслушано поселок Октябрьский город Копейск» во ВКонтакте.

Также среди вещей для отправки в зону СВО указаны прочные ремни, маскхалаты (зимние и летние), теплые штаны (военные, защитные, пиксель, без ярких элементов), термобелье (темное, новое или в идеальном состоянии и после стирки), продукты питания (конфеты, халва, супы, лапша и каши б/п в мягкой упаковке, сгущенка в мягкой упаковке, лекарственные средства и травяные чаи), сигареты, зажигалки, спички, огнива и табак. Пункт сбора помощи в поселке Октябрьский указан по адресу: ул. Северная, 12; телефон: 8 965 855 20 99.

До этого из Копейска неоднократно отправлялись грузы с помощью военным. Жители городского округа отправляли военнослужащим теплые вещи, печки-буржуйки, коврики, маскхалаты и даже книги.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями он назвал защиту мирного населения Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. В рамках спецоперации в стране с 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, по итогам которой было призвано 318 тысяч граждан из резерва.