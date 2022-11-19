Кадыров предложил россиянам уезжать на фронт через Грозный

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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров предложил добровольцам обратиться в мэрию Грозного Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил россиянам проходить военную подготовку для отправки в зону спецоперации в Грозном. С таким предложением он выступил в своем telegram-канале.

«Для тех, кто желает внести свой вклад в бескомпромиссную борьбу против сатанистов, открыта возможность записаться в ряды добровольцев. Желающие могут обратиться в мэрию Грозного», — написал Кадыров.

В этом же посте он заявил, что добровольцы стали «основной движущей силой» российской армии. Глава Чеченской республики отметил, что многие из них уезжают на фронт именно из Грозного.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил россиянам проходить военную подготовку для отправки в зону спецоперации в Грозном. С таким предложением он выступил в своем telegram-канале. «Для тех, кто желает внести свой вклад в бескомпромиссную борьбу против сатанистов, открыта возможность записаться в ряды добровольцев. Желающие могут обратиться в мэрию Грозного», — написал Кадыров. В этом же посте он заявил, что добровольцы стали «основной движущей силой» российской армии. Глава Чеченской республики отметил, что многие из них уезжают на фронт именно из Грозного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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