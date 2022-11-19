Кадыров: добровольцы стали главной силой России в СВО

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Кадыров отметил большую роль добровольцев в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Добровольцы являются «основной движущей силой» российской армии в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Добровольцы уже стали основной движущей силой специальной военной операции по освобождению Украины от националистических формирований», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что из Грозного в зону боевых действий регулярно отправляются добровольцы, прошедшие необходимую военную подготовку.

Активное участие добровольцев в спецоперации на Украине обусловлено также и тем, что государство вводит для них льготы и всячески их поддерживает. Так, например, российские регионы стали освобождать участников СВО от части налогов.

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Добровольцы являются «основной движущей силой» российской армии в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Добровольцы уже стали основной движущей силой специальной военной операции по освобождению Украины от националистических формирований», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что из Грозного в зону боевых действий регулярно отправляются добровольцы, прошедшие необходимую военную подготовку. Активное участие добровольцев в спецоперации на Украине обусловлено также и тем, что государство вводит для них льготы и всячески их поддерживает. Так, например, российские регионы стали освобождать участников СВО от части налогов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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