Кадыров: добровольцы стали главной силой России в СВО

Кадыров отметил большую роль добровольцев в спецоперации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Добровольцы являются «основной движущей силой» российской армии в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Добровольцы уже стали основной движущей силой специальной военной операции по освобождению Украины от националистических формирований», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что из Грозного в зону боевых действий регулярно отправляются добровольцы, прошедшие необходимую военную подготовку.
Активное участие добровольцев в спецоперации на Украине обусловлено также и тем, что государство вводит для них льготы и всячески их поддерживает. Так, например, российские регионы стали освобождать участников СВО от части налогов.