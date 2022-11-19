Министр обороны США: НАТО не хочет конфликта с Россией

НАТО не будет вступать в конфликт с Россией
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
НАТО является оборонительным альянсом и не хочет столкновения с Россией. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.
«НАТО не ищет конфронтации с Москвой и не будет втянута в конфликт Украины с Россией», — сказал Остин на Форуме по безопасности в Галифаксе. Трансляция его выступления велась на сайте форума. Во время своего выступления глава Пентагона также предположил, что исход российско-украинского конфликта задаст курс глобальной безопасности в XXI веке.
В своей речи Остин предупредил Украину о том, что предстоящая зима будет для нее суровой. По его словам, это обусловлено «впечатляющим» вооружением России.