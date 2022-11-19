Министр обороны США: НАТО не хочет конфликта с Россией

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
НАТО не будет вступать в конфликт с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО является оборонительным альянсом и не хочет столкновения с Россией. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

«НАТО не ищет конфронтации с Москвой и не будет втянута в конфликт Украины с Россией», — сказал Остин на Форуме по безопасности в Галифаксе. Трансляция его выступления велась на сайте форума. Во время своего выступления глава Пентагона также предположил, что исход российско-украинского конфликта задаст курс глобальной безопасности в XXI веке.

В своей речи Остин предупредил Украину о том, что предстоящая зима будет для нее суровой. По его словам, это обусловлено «впечатляющим» вооружением России.

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НАТО является оборонительным альянсом и не хочет столкновения с Россией. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. «НАТО не ищет конфронтации с Москвой и не будет втянута в конфликт Украины с Россией», — сказал Остин на Форуме по безопасности в Галифаксе. Трансляция его выступления велась на сайте форума. Во время своего выступления глава Пентагона также предположил, что исход российско-украинского конфликта задаст курс глобальной безопасности в XXI веке. В своей речи Остин предупредил Украину о том, что предстоящая зима будет для нее суровой. По его словам, это обусловлено «впечатляющим» вооружением России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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