Глава Пентагона: Украину ждет суровая зима из-за «впечатляющего» вооружения России

Из-за «впечатляющего» вооружения российской армии предстоящая зима для Украины будет трудной. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин в ходе брифинга.
«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения. Могут быть трудности, поскольку Украину ждет суровая зима», — сказал Остин. Трансляция его выступления велась на сайте Форума по безопасности в Галифаксе. В своей речи он также отметил, что, несмотря все сложности, «Украина никогда не станет победой России», а США продолжит оказывать Киеву поддержку.
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Из-за «впечатляющего» вооружения российской армии предстоящая зима для Украины будет трудной. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин в ходе брифинга. «Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения. Могут быть трудности, поскольку Украину ждет суровая зима», — сказал Остин. Трансляция его выступления велась на сайте Форума по безопасности в Галифаксе. В своей речи он также отметил, что, несмотря все сложности, «Украина никогда не станет победой России», а США продолжит оказывать Киеву поддержку. В июне президент России Владимир Путин назвал российскую армию лучшей в мире. А военный эксперт Суконкин заявил, что у ВСУ нет аналогов оружию, которое применяет Россия.