Глава Пентагона: Украину ждет суровая зима из-за «впечатляющего» вооружения России

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Майдан. Киев, флаг украины, майдан
Остин предрек Украине «суровую зиму» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за «впечатляющего» вооружения российской армии предстоящая зима для Украины будет трудной. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин в ходе брифинга.

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения. Могут быть трудности, поскольку Украину ждет суровая зима», — сказал Остин. Трансляция его выступления велась на сайте Форума по безопасности в Галифаксе. В своей речи он также отметил, что, несмотря все сложности, «Украина никогда не станет победой России», а США продолжит оказывать Киеву поддержку.

В июне президент России Владимир Путин назвал российскую армию лучшей в мире. А военный эксперт Суконкин заявил, что у ВСУ нет аналогов оружию, которое применяет Россия.

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Из-за «впечатляющего» вооружения российской армии предстоящая зима для Украины будет трудной. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин в ходе брифинга. «Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения. Могут быть трудности, поскольку Украину ждет суровая зима», — сказал Остин. Трансляция его выступления велась на сайте Форума по безопасности в Галифаксе. В своей речи он также отметил, что, несмотря все сложности, «Украина никогда не станет победой России», а США продолжит оказывать Киеву поддержку. В июне президент России Владимир Путин назвал российскую армию лучшей в мире. А военный эксперт Суконкин заявил, что у ВСУ нет аналогов оружию, которое применяет Россия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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