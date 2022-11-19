Глава энергетической компании Украины призвал жителей уехать из страны

Украинцам необходимо по возможности уехать из страны на три-четыре месяца для экономии электричества. Об этом заявил глава крупной украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко.
«Если они смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы», — сказал Тимченко в интервью британской теле-радио компании ВВС. Он аргументировал это тем, что уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, которое крайне необходимо для раненых солдат.
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Украинцам необходимо по возможности уехать из страны на три-четыре месяца для экономии электричества. Об этом заявил глава крупной украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко. «Если они смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы», — сказал Тимченко в интервью британской теле-радио компании ВВС. Он аргументировал это тем, что уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, которое крайне необходимо для раненых солдат. 15 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. После чего в украинской столице начались экстренные отключения света. Так, 17 ноября был достигнут антирекорд по экстренным отключениям электроэнергии в Киеве. Перед энергетиками стояла задача стабилизировать ситуацию в городе, чтобы избежать больших повреждений.