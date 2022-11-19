Войска Украины обстреляли Запорожскую АЭС

20 ноября 2022 в 01:31 Размер текста - 17 +

ВСУ выпустили по Запорожской АЭС 12 ракет Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Периметр Запорожской АЭС (ЗАЭС) подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины. 12 ракет было выпущено по периметру станции, сообщил советник генерального директора «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Речь идет именно о периметре самой станции, а не о промзоне», — сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что этот обстрел стал самым массированным, начиная с конца сентября. По его словам, в результате ударов никто не пострадал, однако станция получила повреждения и разрушения. Ранее URA.RU сообщило, что ВСУ усиливает обстрелы Энергодара и территории, прилегающей к ЗАЭС из артиллерийских орудий. В ноябре российские спецслужбы задержали сотрудника станции, который передавал координаты ВСУ. Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Российские войска взяли ее под охрану в марте, спустя месяц после начала специальной военной операции.

Периметр Запорожской АЭС (ЗАЭС) подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины. 12 ракет было выпущено по периметру станции, сообщил советник генерального директора «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Речь идет именно о периметре самой станции, а не о промзоне», — сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что этот обстрел стал самым массированным, начиная с конца сентября. По его словам, в результате ударов никто не пострадал, однако станция получила повреждения и разрушения. Ранее URA.RU сообщило, что ВСУ усиливает обстрелы Энергодара и территории, прилегающей к ЗАЭС из артиллерийских орудий. В ноябре российские спецслужбы задержали сотрудника станции, который передавал координаты ВСУ. Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Российские войска взяли ее под охрану в марте, спустя месяц после начала специальной военной операции.