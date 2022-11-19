19 ноября 2022

Войска Украины обстреляли Запорожскую АЭС

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ
ВСУ выпустили по Запорожской АЭС 12 ракет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Периметр Запорожской АЭС (ЗАЭС) подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины. 12 ракет было выпущено по периметру станции, сообщил советник генерального директора «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Речь идет именно о периметре самой станции, а не о промзоне», — сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что этот обстрел стал самым массированным, начиная с конца сентября. По его словам, в результате ударов никто не пострадал, однако станция получила повреждения и разрушения.

Ранее URA.RU сообщило, что ВСУ усиливает обстрелы Энергодара и территории, прилегающей к ЗАЭС из артиллерийских орудий. В ноябре российские спецслужбы задержали сотрудника станции, который передавал координаты ВСУ. Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Российские войска взяли ее под охрану в марте, спустя месяц после начала специальной военной операции.

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Периметр Запорожской АЭС (ЗАЭС) подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины. 12 ракет было выпущено по периметру станции, сообщил советник генерального директора «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «В период с 17:15 до 17:41 было нанесено 12 ударов по Запорожской атомной станции. Речь идет именно о периметре самой станции, а не о промзоне», — сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что этот обстрел стал самым массированным, начиная с конца сентября. По его словам, в результате ударов никто не пострадал, однако станция получила повреждения и разрушения. Ранее URA.RU сообщило, что ВСУ усиливает обстрелы Энергодара и территории, прилегающей к ЗАЭС из артиллерийских орудий. В ноябре российские спецслужбы задержали сотрудника станции, который передавал координаты ВСУ. Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Российские войска взяли ее под охрану в марте, спустя месяц после начала специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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