19 ноября 2022

В США нашли способ заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией

Американский журналист: Зеленский согласится на переговоры с РФ, когда США перестанут помогать Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Эндрю Наполитано раскрыл, когда состоятся переговоры между Москвой и Киевом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией только тогда, когда США перестанут оказывать помощь Киеву. Такое мнение выразил американский 72-летний обозреватель Эндрю Наполитано.

«Переговоры не состоятся, пока Зеленский не образумится. А произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент [США Джо] Байден и сообщит, что это все — конец [помощи Киеву]», — объяснил Наполитано в разговоре с экс-офицером разведки морской пехоты США Скоттом Риттером. Их разговор выложен на YouTube-канале Judging Freedom.

Он подчеркнул, что Джо Байден больше не справляется с политическим давлением. «Республиканцы взяли под контроль палату представителей. Конгресс не дает ему ни цента больше», — утверждает журналист. Риттер согласился с выводом ведущего.

Ранее бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил, что пришло время для переговоров между Россией и Украиной. Он считает, что конфликт надо решать быстро. Иначе, по его словам, Европа столкнется с процессами, которые не сможет остановить.

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Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией только тогда, когда США перестанут оказывать помощь Киеву. Такое мнение выразил американский 72-летний обозреватель Эндрю Наполитано. «Переговоры не состоятся, пока Зеленский не образумится. А произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент [США Джо] Байден и сообщит, что это все — конец [помощи Киеву]», — объяснил Наполитано в разговоре с экс-офицером разведки морской пехоты США Скоттом Риттером. Их разговор выложен на YouTube-канале Judging Freedom. Он подчеркнул, что Джо Байден больше не справляется с политическим давлением. «Республиканцы взяли под контроль палату представителей. Конгресс не дает ему ни цента больше», — утверждает журналист. Риттер согласился с выводом ведущего. Ранее бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил, что пришло время для переговоров между Россией и Украиной. Он считает, что конфликт надо решать быстро. Иначе, по его словам, Европа столкнется с процессами, которые не сможет остановить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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