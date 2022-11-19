В США нашли способ заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией только тогда, когда США перестанут оказывать помощь Киеву. Такое мнение выразил американский 72-летний обозреватель Эндрю Наполитано.
«Переговоры не состоятся, пока Зеленский не образумится. А произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент [США Джо] Байден и сообщит, что это все — конец [помощи Киеву]», — объяснил Наполитано в разговоре с экс-офицером разведки морской пехоты США Скоттом Риттером. Их разговор выложен на YouTube-канале Judging Freedom.
Он подчеркнул, что Джо Байден больше не справляется с политическим давлением. «Республиканцы взяли под контроль палату представителей. Конгресс не дает ему ни цента больше», — утверждает журналист. Риттер согласился с выводом ведущего.
Ранее бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил, что пришло время для переговоров между Россией и Украиной. Он считает, что конфликт надо решать быстро. Иначе, по его словам, Европа столкнется с процессами, которые не сможет остановить.
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Президент Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией только тогда, когда США перестанут оказывать помощь Киеву. Такое мнение выразил американский 72-летний обозреватель Эндрю Наполитано. «Переговоры не состоятся, пока Зеленский не образумится. А произойдет это в том случае, если в Киев позвонит президент [США Джо] Байден и сообщит, что это все — конец [помощи Киеву]», — объяснил Наполитано в разговоре с экс-офицером разведки морской пехоты США Скоттом Риттером. Их разговор выложен на YouTube-канале Judging Freedom. Он подчеркнул, что Джо Байден больше не справляется с политическим давлением. «Республиканцы взяли под контроль палату представителей. Конгресс не дает ему ни цента больше», — утверждает журналист. Риттер согласился с выводом ведущего. Ранее бывший министр финансов США в администрации экс-президента Дональда Трампа Стивен Мнучин заявил, что пришло время для переговоров между Россией и Украиной. Он считает, что конфликт надо решать быстро. Иначе, по его словам, Европа столкнется с процессами, которые не сможет остановить.