В Кургане раздают домашних животных из Донецка Фото: Михаил Калянов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кургане отдают кошек и котов из Донецка в добрые руки. Объявление о продаже домашних животных за 0 рублей опубликовано на сайте «Авито».

«Эти пушистики были спасены в Донецкой области. Много неравнодушных людей помогли и сделали так, что теперь они в безопасности, у них есть вода и еда, но нет своего человека, который почешет за ушком. Приходите знакомиться, мы вместе можем сделать так, что каждый из них обретет дом, а волонтеры смогут спасти еще чьи-то жизни», — написано в объявлении.

На «Авито» размещены фотографии около десяти домашних питомцев из Донецка. Указано, что это «далеко не все кошки и коты». Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Кургана, которая купила корм бездомным собакам из Донецка и отправила посылку в приют.

Спецоперацию России на Украине объявили 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия на Донбассе. Он также сообщал, что ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а не оккупация и захват городов.