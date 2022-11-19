19 ноября 2022
18 ноября 2022

В Кургане продают домашних животных из Донбасса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошки и люди в разрушенном обстрелами ВСУ доме. Рубежное. ЛНР, разрушенный дом, кошки и собаки
В Кургане раздают домашних животных из Донецка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кургане отдают кошек и котов из Донецка в добрые руки. Объявление о продаже домашних животных за 0 рублей опубликовано на сайте «Авито».

«Эти пушистики были спасены в Донецкой области. Много неравнодушных людей помогли и сделали так, что теперь они в безопасности, у них есть вода и еда, но нет своего человека, который почешет за ушком. Приходите знакомиться, мы вместе можем сделать так, что каждый из них обретет дом, а волонтеры смогут спасти еще чьи-то жизни», — написано в объявлении.

На «Авито» размещены фотографии около десяти домашних питомцев из Донецка. Указано, что это «далеко не все кошки и коты». Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Кургана, которая купила корм бездомным собакам из Донецка и отправила посылку в приют.

Спецоперацию России на Украине объявили 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия на Донбассе. Он также сообщал, что ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а не оккупация и захват городов.

На сайте объявлений в Кургане предлагают взять к себе порядка десяти домашних питомцев из Донецка

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В Кургане отдают кошек и котов из Донецка в добрые руки. Объявление о продаже домашних животных за 0 рублей опубликовано на сайте «Авито». «Эти пушистики были спасены в Донецкой области. Много неравнодушных людей помогли и сделали так, что теперь они в безопасности, у них есть вода и еда, но нет своего человека, который почешет за ушком. Приходите знакомиться, мы вместе можем сделать так, что каждый из них обретет дом, а волонтеры смогут спасти еще чьи-то жизни», — написано в объявлении. На «Авито» размещены фотографии около десяти домашних питомцев из Донецка. Указано, что это «далеко не все кошки и коты». Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Кургана, которая купила корм бездомным собакам из Донецка и отправила посылку в приют. Спецоперацию России на Украине объявили 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она призвана завершить восьмилетние боевые действия на Донбассе. Он также сообщал, что ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а не оккупация и захват городов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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