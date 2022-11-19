Президент Украины Владимир Зеленский виноват в страданиях мирных жителей страны. На это указал бывший премьер-министр Японии Есиро Мори на политическом собрании в Токио.
«Я не совсем понимаю, почему критикуют только президента [России Владимира] Путина, а господина Зеленского вообще не привлекают к ответственности. Зеленский заставил страдать многих украинцев», — заявил Мори, передает первая англоязычная японская газета The Japan Times. Также представить Японии обрушился с критикой на местные новостные агентства, которые, как ему кажется, однобоко преподносят происходящее между РФ и Украиной. Мори объяснил, что «одностороннее» освещение конфликта двух государств создает у него впечатление, будто они «полагаются только на сообщения из Европы и США».
Ранее японский политолог Ивао Осаки утверждал, что США превратили Украину в западный оплот у российской границы, не оставив президенту России Владимиру Путину иного выбора, кроме как объявить о начале спецоперации. Эксперт подчеркнул, что именно Америка устроила ад на Украине.
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Президент Украины Владимир Зеленский виноват в страданиях мирных жителей страны. На это указал бывший премьер-министр Японии Есиро Мори на политическом собрании в Токио. «Я не совсем понимаю, почему критикуют только президента [России Владимира] Путина, а господина Зеленского вообще не привлекают к ответственности. Зеленский заставил страдать многих украинцев», — заявил Мори, передает первая англоязычная японская газета The Japan Times. Также представить Японии обрушился с критикой на местные новостные агентства, которые, как ему кажется, однобоко преподносят происходящее между РФ и Украиной. Мори объяснил, что «одностороннее» освещение конфликта двух государств создает у него впечатление, будто они «полагаются только на сообщения из Европы и США». Ранее японский политолог Ивао Осаки утверждал, что США превратили Украину в западный оплот у российской границы, не оставив президенту России Владимиру Путину иного выбора, кроме как объявить о начале спецоперации. Эксперт подчеркнул, что именно Америка устроила ад на Украине.