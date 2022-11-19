19 ноября 2022

Экс-премьер Японии: Зеленский является причиной всех бед украинцев

Экс-премьер Японии Мори отчитал Зеленского за его политику в отношении украинцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Мори убежден, что именно Зеленский заставил страдать многих украинцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский виноват в страданиях мирных жителей страны. На это указал бывший премьер-министр Японии Есиро Мори на политическом собрании в Токио.

«Я не совсем понимаю, почему критикуют только президента [России Владимира] Путина, а господина Зеленского вообще не привлекают к ответственности. Зеленский заставил страдать многих украинцев», — заявил Мори, передает первая англоязычная японская газета The Japan Times. Также представить Японии обрушился с критикой на местные новостные агентства, которые, как ему кажется, однобоко преподносят происходящее между РФ и Украиной. Мори объяснил, что «одностороннее» освещение конфликта двух государств создает у него впечатление, будто они «полагаются только на сообщения из Европы и США».

Ранее японский политолог Ивао Осаки утверждал, что США превратили Украину в западный оплот у российской границы, не оставив президенту России Владимиру Путину иного выбора, кроме как объявить о начале спецоперации. Эксперт подчеркнул, что именно Америка устроила ад на Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский виноват в страданиях мирных жителей страны. На это указал бывший премьер-министр Японии Есиро Мори на политическом собрании в Токио. «Я не совсем понимаю, почему критикуют только президента [России Владимира] Путина, а господина Зеленского вообще не привлекают к ответственности. Зеленский заставил страдать многих украинцев», — заявил Мори, передает первая англоязычная японская газета The Japan Times. Также представить Японии обрушился с критикой на местные новостные агентства, которые, как ему кажется, однобоко преподносят происходящее между РФ и Украиной. Мори объяснил, что «одностороннее» освещение конфликта двух государств создает у него впечатление, будто они «полагаются только на сообщения из Европы и США». Ранее японский политолог Ивао Осаки утверждал, что США превратили Украину в западный оплот у российской границы, не оставив президенту России Владимиру Путину иного выбора, кроме как объявить о начале спецоперации. Эксперт подчеркнул, что именно Америка устроила ад на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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