Экс-премьер Японии: Зеленский является причиной всех бед украинцев

Экс-премьер Японии Мори отчитал Зеленского за его политику в отношении украинцев

20 ноября 2022 в 05:13 Размер текста - 17 +

Мори убежден, что именно Зеленский заставил страдать многих украинцев Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский виноват в страданиях мирных жителей страны. На это указал бывший премьер-министр Японии Есиро Мори на политическом собрании в Токио. «Я не совсем понимаю, почему критикуют только президента [России Владимира] Путина, а господина Зеленского вообще не привлекают к ответственности. Зеленский заставил страдать многих украинцев», — заявил Мори, передает первая англоязычная японская газета The Japan Times. Также представить Японии обрушился с критикой на местные новостные агентства, которые, как ему кажется, однобоко преподносят происходящее между РФ и Украиной. Мори объяснил, что «одностороннее» освещение конфликта двух государств создает у него впечатление, будто они «полагаются только на сообщения из Европы и США». Ранее японский политолог Ивао Осаки утверждал, что США превратили Украину в западный оплот у российской границы, не оставив президенту России Владимиру Путину иного выбора, кроме как объявить о начале спецоперации. Эксперт подчеркнул, что именно Америка устроила ад на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский виноват в страданиях мирных жителей страны. На это указал бывший премьер-министр Японии Есиро Мори на политическом собрании в Токио. «Я не совсем понимаю, почему критикуют только президента [России Владимира] Путина, а господина Зеленского вообще не привлекают к ответственности. Зеленский заставил страдать многих украинцев», — заявил Мори, передает первая англоязычная японская газета The Japan Times. Также представить Японии обрушился с критикой на местные новостные агентства, которые, как ему кажется, однобоко преподносят происходящее между РФ и Украиной. Мори объяснил, что «одностороннее» освещение конфликта двух государств создает у него впечатление, будто они «полагаются только на сообщения из Европы и США». Ранее японский политолог Ивао Осаки утверждал, что США превратили Украину в западный оплот у российской границы, не оставив президенту России Владимиру Путину иного выбора, кроме как объявить о начале спецоперации. Эксперт подчеркнул, что именно Америка устроила ад на Украине.