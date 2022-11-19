Минобороны Турции подтвердило удары по террористам в Сирии и Ираке

Турция проводит воздушную операцию на севере Сирии и на севере Ирака
Турецкие ВВС проводят воздушную операцию против сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака. Об этом сообщает Минобороны Турции.
«Турция проводит воздушную операцию против террористических целей РПК на севере Сирии и на севере Ирака», — говорится в сообщении. Заявление ведомства приводит агентство Anadolu.
Ранее стало известно, что самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (SDF) в городе Кобани. Предполагается, что это стало ответом на недавний теракт в Стамбуле. О начале военной операции в Сирии президент Турции Тайип Эрдоган объявил 1 июня.
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