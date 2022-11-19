Минобороны Турции подтвердило удары по террористам в Сирии и Ираке 20 ноября 2022 в 05:19 Размер текста - 17 + Турция проводит воздушную операцию на севере Сирии и на севере Ирака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Турецкие ВВС проводят воздушную операцию против сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака. Об этом сообщает Минобороны Турции. «Турция проводит воздушную операцию против террористических целей РПК на севере Сирии и на севере Ирака», — говорится в сообщении. Заявление ведомства приводит агентство Anadolu. Ранее стало известно, что самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (SDF) в городе Кобани. Предполагается, что это стало ответом на недавний теракт в Стамбуле. О начале военной операции в Сирии президент Турции Тайип Эрдоган объявил 1 июня. Турецкие ВВС проводят воздушную операцию против сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака. Об этом сообщает Минобороны Турции. «Турция проводит воздушную операцию против террористических целей РПК на севере Сирии и на севере Ирака», — говорится в сообщении. Заявление ведомства приводит агентство Anadolu. Ранее стало известно, что самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (SDF) в городе Кобани. Предполагается, что это стало ответом на недавний теракт в Стамбуле. О начале военной операции в Сирии президент Турции Тайип Эрдоган объявил 1 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям