19 ноября 2022

Минобороны Турции подтвердило удары по террористам в Сирии и Ираке

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Турция проводит воздушную операцию на севере Сирии и на севере Ирака Фото:

Турецкие ВВС проводят воздушную операцию против сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака. Об этом сообщает Минобороны Турции.

«Турция проводит воздушную операцию против террористических целей РПК на севере Сирии и на севере Ирака», — говорится в сообщении. Заявление ведомства приводит агентство Anadolu.

Ранее стало известно, что самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (SDF) в городе Кобани. Предполагается, что это стало ответом на недавний теракт в Стамбуле. О начале военной операции в Сирии президент Турции Тайип Эрдоган объявил 1 июня.

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Турецкие ВВС проводят воздушную операцию против сирийского крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака. Об этом сообщает Минобороны Турции. «Турция проводит воздушную операцию против террористических целей РПК на севере Сирии и на севере Ирака», — говорится в сообщении. Заявление ведомства приводит агентство Anadolu. Ранее стало известно, что самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (SDF) в городе Кобани. Предполагается, что это стало ответом на недавний теракт в Стамбуле. О начале военной операции в Сирии президент Турции Тайип Эрдоган объявил 1 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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