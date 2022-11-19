19 ноября 2022

Турция нанесла авиаудары по Сирии

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Учения горного мотострелкового соеденинения на полигоне Кара-Хаак. Республика Тыва, Кызыл, бомбардировка, горная местность
Турция наносит удары по позициям курдов в Сирии Фото:

Самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (SDF) в городе Кобани. Об этом заявил представитель SDF Фархад Шами в Twitter (заблокирован в РФ).

«Кобани <…> подвергается бомбардировкам турецкой оккупационной авиации», — написал Шами. Также сообщается об ударах по двум деревням в Сирии. По данным агентства Associated Press, действия Турции стали ответом на недавний теракт в Стамбуле.

В июне президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, спецоперацию завершат после избавления от террористов на границах страны. 13 ноября в Стамбуле произошел взрыв. В результате теракта пострадали около 60 человек, в том числе, трое россиян. Известно, что организовавшая взрыв гражданка Сирии была подготовлена американскими инструкторами.

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Самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (SDF) в городе Кобани. Об этом заявил представитель SDF Фархад Шами в Twitter (заблокирован в РФ). «Кобани <…> подвергается бомбардировкам турецкой оккупационной авиации», — написал Шами. Также сообщается об ударах по двум деревням в Сирии. По данным агентства Associated Press, действия Турции стали ответом на недавний теракт в Стамбуле. В июне президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, спецоперацию завершат после избавления от террористов на границах страны. 13 ноября в Стамбуле произошел взрыв. В результате теракта пострадали около 60 человек, в том числе, трое россиян. Известно, что организовавшая взрыв гражданка Сирии была подготовлена американскими инструкторами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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