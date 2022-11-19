Турция нанесла авиаудары по Сирии 20 ноября 2022 в 04:46 Размер текста - 17 + Турция наносит удары по позициям курдов в Сирии Фото: Анна Майорова © URA.RU Самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (SDF) в городе Кобани. Об этом заявил представитель SDF Фархад Шами в Twitter (заблокирован в РФ). «Кобани <…> подвергается бомбардировкам турецкой оккупационной авиации», — написал Шами. Также сообщается об ударах по двум деревням в Сирии. По данным агентства Associated Press, действия Турции стали ответом на недавний теракт в Стамбуле. В июне президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, спецоперацию завершат после избавления от террористов на границах страны. 13 ноября в Стамбуле произошел взрыв. В результате теракта пострадали около 60 человек, в том числе, трое россиян. Известно, что организовавшая взрыв гражданка Сирии была подготовлена американскими инструкторами. Самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (SDF) в городе Кобани. Об этом заявил представитель SDF Фархад Шами в Twitter (заблокирован в РФ). «Кобани <…> подвергается бомбардировкам турецкой оккупационной авиации», — написал Шами. Также сообщается об ударах по двум деревням в Сирии. По данным агентства Associated Press, действия Турции стали ответом на недавний теракт в Стамбуле. В июне президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. По его словам, спецоперацию завершат после избавления от террористов на границах страны. 13 ноября в Стамбуле произошел взрыв. В результате теракта пострадали около 60 человек, в том числе, трое россиян. Известно, что организовавшая взрыв гражданка Сирии была подготовлена американскими инструкторами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям