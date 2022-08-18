18 августа 2022

Власти Запорожья сообщили о массированном обстреле Энергодара

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Украинские националисты вновь обстреляли Энергодар, сообщил Владимир Рогов (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики в очередной раз устроили массированный обстрел Энергодара. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Идет обстрел Энергодара! Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского с 22:50 открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу энергетиков», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале.

17 августа украинские националисты дважды за сутки открыли массированный огонь по Энергодару. Местное МВД задержало бывших работников ЗАЭС, которые наводили артиллерию ВСУ. В результате обстрела никто не пострадал, сообщил Рогов. Власти Запорожья оценили возможность консервации Запорожской АЭС.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В ходе спецоперации большая часть Запорожской области перешла под контроль российской армии.

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Украинские боевики в очередной раз устроили массированный обстрел Энергодара. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Идет обстрел Энергодара! Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского с 22:50 открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу энергетиков», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. 17 августа украинские националисты дважды за сутки открыли массированный огонь по Энергодару. Местное МВД задержало бывших работников ЗАЭС, которые наводили артиллерию ВСУ. В результате обстрела никто не пострадал, сообщил Рогов. Власти Запорожья оценили возможность консервации Запорожской АЭС. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечная цель — освободить Донбасс. В ходе спецоперации большая часть Запорожской области перешла под контроль российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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