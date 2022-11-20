Министр просвещения РФ: преступления ВСУ в Донбассе попадут в учебники истории

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Школьники будут изучать преступления украинского режима Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Преступления ВСУ в Донбассе планируют включить в учебники истории для российских школ. Об этом сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов журналистам после заседания экспертной площадки «Воспитание правдой. Геноцид мирного населения СССР и система исторического образования в современной России» в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена.

«Абсолютно поддерживаю, что преступления киевского режима в Донецкой и Луганской Народных республиках, которые сегодня происходят, обязательно должны найти соответствующую оценку. Обязательно это все должно найти отражение <…> в развитии проекта „Без срока давности“ и в учебниках истории», — цитирует Кравцова ТАСС. Он отметил, что министерство совместно с правоохранителями занимается сбором информации.

В ходе спецоперации на Украине появлялась информация о преступлениях ВСУ в отношении мирных граждан. В Минобороны РФ на этой неделе рассказали, что ВСУ убили безоружных российских военнопленных. Россия обратилась в ООН в связи с издевательствами ВСУ над пленными.

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Преступления ВСУ в Донбассе планируют включить в учебники истории для российских школ. Об этом сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов журналистам после заседания экспертной площадки «Воспитание правдой. Геноцид мирного населения СССР и система исторического образования в современной России» в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена. «Абсолютно поддерживаю, что преступления киевского режима в Донецкой и Луганской Народных республиках, которые сегодня происходят, обязательно должны найти соответствующую оценку. Обязательно это все должно найти отражение <…> в развитии проекта „Без срока давности“ и в учебниках истории», — цитирует Кравцова ТАСС. Он отметил, что министерство совместно с правоохранителями занимается сбором информации. В ходе спецоперации на Украине появлялась информация о преступлениях ВСУ в отношении мирных граждан. В Минобороны РФ на этой неделе рассказали, что ВСУ убили безоружных российских военнопленных. Россия обратилась в ООН в связи с издевательствами ВСУ над пленными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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