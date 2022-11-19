Россия направила генсеку ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными

Россия отправила письмо генсекретарю ООН, в котором сообщила о новых случаях жесткого обращения ВСУ с пленными. Об этом рассказал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем telegram-канале.
«Сегодня мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА письмо на Генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными и призывом к А. Гутеррешу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права», — написал Полянский. Дипломат отметил, что Россия продолжит уведомлять западных коллег о преступлениях Киева.
Ранее боец ЛНР рассказал об издевательствах ВСУ над раненными пленными. По его словам, украинские военные добивали попавших в окружение бойцов Народной милиции ЛНР. Также сообщалось о пытках током, которые использовали ВСУ в отношении пленных. После массового расстрела бойцами ВСУ российских военнослужащих, СК РФ возбудил уголовное дело. Минобороны РФ назвало украинских солдат «выродками».
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Россия отправила письмо генсекретарю ООН, в котором сообщила о новых случаях жесткого обращения ВСУ с пленными. Об этом рассказал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. «Сегодня мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА письмо на Генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными и призывом к А. Гутеррешу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права», — написал Полянский. Дипломат отметил, что Россия продолжит уведомлять западных коллег о преступлениях Киева. Ранее боец ЛНР рассказал об издевательствах ВСУ над раненными пленными. По его словам, украинские военные добивали попавших в окружение бойцов Народной милиции ЛНР. Также сообщалось о пытках током, которые использовали ВСУ в отношении пленных. После массового расстрела бойцами ВСУ российских военнослужащих, СК РФ возбудил уголовное дело. Минобороны РФ назвало украинских солдат «выродками».