19 ноября 2022

Россия направила генсеку ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с пленными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, автомат, калашников, армия, военные, солдаты, оружие, стрельбище, война, стрелки, военные сборы, акм, пехота, бой, полигон, резервисты, мобилизованные, калаш, огневая подготовка, пехотинцы, боестолкновение
Россия продолжит уведомлять западных коллег о преступлениях Киева, заявил Полянский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия отправила письмо генсекретарю ООН, в котором сообщила о новых случаях жесткого обращения ВСУ с пленными. Об этом рассказал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем telegram-канале.

«Сегодня мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА письмо на Генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными и призывом к А. Гутеррешу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права», — написал Полянский. Дипломат отметил, что Россия продолжит уведомлять западных коллег о преступлениях Киева.

Ранее боец ЛНР рассказал об издевательствах ВСУ над раненными пленными. По его словам, украинские военные добивали попавших в окружение бойцов Народной милиции ЛНР. Также сообщалось о пытках током, которые использовали ВСУ в отношении пленных. После массового расстрела бойцами ВСУ российских военнослужащих, СК РФ возбудил уголовное дело. Минобороны РФ назвало украинских солдат «выродками».

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия отправила письмо генсекретарю ООН, в котором сообщила о новых случаях жесткого обращения ВСУ с пленными. Об этом рассказал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. «Сегодня мы распространили в качестве официального документа СБ и ГА письмо на Генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными и призывом к А. Гутеррешу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права», — написал Полянский. Дипломат отметил, что Россия продолжит уведомлять западных коллег о преступлениях Киева. Ранее боец ЛНР рассказал об издевательствах ВСУ над раненными пленными. По его словам, украинские военные добивали попавших в окружение бойцов Народной милиции ЛНР. Также сообщалось о пытках током, которые использовали ВСУ в отношении пленных. После массового расстрела бойцами ВСУ российских военнослужащих, СК РФ возбудил уголовное дело. Минобороны РФ назвало украинских солдат «выродками».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...