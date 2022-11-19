19 ноября 2022
18 ноября 2022

В ЯНАО жители спасли оленя, провалившегося под лед. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский зоопарк. Челябинск, северный олень
В ЯНАО местные жители спасли оленя Фото:

В ЯНАО олень провалился под лед, но местные жители его спасли. Об этом сообщается в паблике в социальной сети «Вконтакте».

«Неравнодушные жители спасли оленя, провалившегося под лед!» — говорится в новости. Олень, предположительно, провел долгое время в холодной трясине и после спасения с трудом встал.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО олени ночью гуляли по дороге. Животные скорее всего отбились от стада.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В ЯНАО олень провалился под лед, но местные жители его спасли. Об этом сообщается в паблике в социальной сети «Вконтакте». «Неравнодушные жители спасли оленя, провалившегося под лед!» — говорится в новости. Олень, предположительно, провел долгое время в холодной трясине и после спасения с трудом встал. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО олени ночью гуляли по дороге. Животные скорее всего отбились от стада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...