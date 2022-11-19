В ЯНАО местные жители спасли оленя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО олень провалился под лед, но местные жители его спасли. Об этом сообщается в паблике в социальной сети «Вконтакте».

«Неравнодушные жители спасли оленя, провалившегося под лед!» — говорится в новости. Олень, предположительно, провел долгое время в холодной трясине и после спасения с трудом встал.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО олени ночью гуляли по дороге. Животные скорее всего отбились от стада.