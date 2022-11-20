Экс-сотрудник госдепа: реалии конфликта заставят США быстро охладеть к Зеленскому

Экс-сотрудник Госдепа Киммейдж: Вашингтон быстро охладеет к Зеленскому, когда поймет все риски

21 ноября 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

Киммейдж раскрыл, когда США разочаруются в Зеленском Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Вашингтон в скором времени разочаруется в президенте Украины Владимире Зеленском и прекратит оказывать ему помощь, когда наконец осознает все риски. Такой прогноз дал экс-сотрудник Госдепа Майкл Киммейдж. «Риск Зеленского связан с голливудским сценарием, что украинский конфликт быстро завершится, а этого не предвидится», — отметил он в разговоре с Newsweek. Киммейдж добавил, что «у Украины очень агрессивный […] стиль общения». Старший сержант в отставке, командующий ВВС США Деннис Фриц считает, что доверие к Зеленскому будет подорвано в ближайшем будущем. По его мнению, если сейчас «Зеленский выйдет и скажет, что российское оружие якобы попало в школу или другой гражданский объект, — это будет поставлено под сомнение» большинства. Ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник сообщил, что власти США нашли альтернативу Зеленскому — им станет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Авторы статьи в немецкой газете Bild со ссылкой на свои источники подчеркнули, что Залужный является героем не только для солдат, но и для значительной части населения.

Вашингтон в скором времени разочаруется в президенте Украины Владимире Зеленском и прекратит оказывать ему помощь, когда наконец осознает все риски. Такой прогноз дал экс-сотрудник Госдепа Майкл Киммейдж. «Риск Зеленского связан с голливудским сценарием, что украинский конфликт быстро завершится, а этого не предвидится», — отметил он в разговоре с Newsweek. Киммейдж добавил, что «у Украины очень агрессивный […] стиль общения». Старший сержант в отставке, командующий ВВС США Деннис Фриц считает, что доверие к Зеленскому будет подорвано в ближайшем будущем. По его мнению, если сейчас «Зеленский выйдет и скажет, что российское оружие якобы попало в школу или другой гражданский объект, — это будет поставлено под сомнение» большинства. Ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник сообщил, что власти США нашли альтернативу Зеленскому — им станет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Авторы статьи в немецкой газете Bild со ссылкой на свои источники подчеркнули, что Залужный является героем не только для солдат, но и для значительной части населения.