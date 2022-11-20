20 ноября 2022

Экс-сотрудник госдепа: реалии конфликта заставят США быстро охладеть к Зеленскому

Экс-сотрудник Госдепа Киммейдж: Вашингтон быстро охладеет к Зеленскому, когда поймет все риски
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Киммейдж раскрыл, когда США разочаруются в Зеленском Фото:

Вашингтон в скором времени разочаруется в президенте Украины Владимире Зеленском и прекратит оказывать ему помощь, когда наконец осознает все риски. Такой прогноз дал экс-сотрудник Госдепа Майкл Киммейдж.

«Риск Зеленского связан с голливудским сценарием, что украинский конфликт быстро завершится, а этого не предвидится», — отметил он в разговоре с Newsweek. Киммейдж добавил, что «у Украины очень агрессивный […] стиль общения».

Старший сержант в отставке, командующий ВВС США Деннис Фриц считает, что доверие к Зеленскому будет подорвано в ближайшем будущем. По его мнению, если сейчас «Зеленский выйдет и скажет, что российское оружие якобы попало в школу или другой гражданский объект, — это будет поставлено под сомнение» большинства.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник сообщил, что власти США нашли альтернативу Зеленскому — им станет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Авторы статьи в немецкой газете Bild со ссылкой на свои источники подчеркнули, что Залужный является героем не только для солдат, но и для значительной части населения.

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Вашингтон в скором времени разочаруется в президенте Украины Владимире Зеленском и прекратит оказывать ему помощь, когда наконец осознает все риски. Такой прогноз дал экс-сотрудник Госдепа Майкл Киммейдж. «Риск Зеленского связан с голливудским сценарием, что украинский конфликт быстро завершится, а этого не предвидится», — отметил он в разговоре с Newsweek. Киммейдж добавил, что «у Украины очень агрессивный […] стиль общения». Старший сержант в отставке, командующий ВВС США Деннис Фриц считает, что доверие к Зеленскому будет подорвано в ближайшем будущем. По его мнению, если сейчас «Зеленский выйдет и скажет, что российское оружие якобы попало в школу или другой гражданский объект, — это будет поставлено под сомнение» большинства. Ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник сообщил, что власти США нашли альтернативу Зеленскому — им станет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Авторы статьи в немецкой газете Bild со ссылкой на свои источники подчеркнули, что Залужный является героем не только для солдат, но и для значительной части населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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